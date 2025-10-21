G4Media.ro
Sursa foto: Dreasmtime

BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice

21 Oct

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene ruseşti din această lună asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat pentru Reuters preşedinta instituţiei, Odile Renaud-Basso, transmite News.ro.

Atacurile coordonate ale Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean la începutul lunii octombrie au forţat Kievul să suspende activitatea mai multor instalaţii majore de gaze. Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina ar putea avea nevoie iarna aceasta de importuri record de gaze în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari din Europa, Statele Unite şi Azerbaidjan.

”Aceste atacuri au creat o nouă provocare privind accesul la încălzire în sezonul rece. Prin urmare, analizăm cum putem intensifica sprijinul nostru”, a spus Renaud-Basso.

BERD deţine o linie de credit revolving pentru Naftogaz, care permite companiei să achiziţioneze gaze în avans şi să ramburseze împrumutul după încasarea plăţilor de la clienţi. De la începutul războiului, banca a acordat 1,67 miliarde de euro companiei Naftogaz, din care 1,27 miliarde prin finanţare directă şi restul sub formă de granturi oferite de donatori.

”Mecanismul s-a dovedit foarte eficient pentru asigurarea accesului la gaze şi intenţionăm să îl extindem. Lucrăm deja la acest lucru”, a adăugat şefa BERD, precizând că se caută şi mobilizarea de fonduri nerambursabile suplimentare, având în vedere capacitatea limitată de îndatorare a companiei.

BERD este unul dintre principalii finanţatori ai sectorului privat ucrainean de la începutul invaziei ruse din 2022 şi a oferit în acest an fonduri totale de aproape 2,3 miliarde de euro.

Renaud-Basso a mai menţionat că, pe lângă dificultăţile legate de alimentarea cu energie, lipsa forţei de muncă din cauza mobilizării şi deplasărilor interne reprezintă o constrângere majoră pentru companiile ucrainene.

”În ciuda războiului, economia rezistă remarcabil. Vedem investiţii în agricultură, logistică şi alte sectoare – cifrele economice sunt impresionante pentru o ţară aflată în conflict”, a spus preşedinta BERD.

