Noi dezvăluiri în cazul mitropolitului rus Hilarion, mâna dreaptă a patriarhului Kiril, exilat în Ungaria după ce a fost acuzat de abuz sexual / Genți cu bani și întâlniri cu politicieni influenți, inclusiv cu Viktor Orban

Presa rusă și cea maghiară scriu din nou despre Hilarion, un mitropolit ortodox rus ce locuiește în Ungaria (fostă mână dreaptă a patriarhului Kirill), care a abuzat sexual un băiat de 18 ani ce ulterior a fugit de el.

Ziarul independent rus Novaya Gazeta, preluat de hvg.hu, a dedicat un articol lung acțiunilor demnitarului bisericii ruse, exilat în Ungaria din cauza abuzurilor sexuale comise.

Publicațiile scriu despre „genti pline cu bani, întâlniri intime cu vicepremierul Ungariei, Zsolt Semjén, ambasadorul rus și mitropolitul Hilarion.

Georgij Szuzuki, tânărul care a fost hărțuit sexual în mod regulat de prelatul rus, între 2022 și 2024, susține acum că, în ciuda transferului său, Hilarion încă locuiește în Ungaria și călătorește în Republica Cehă doar o dată la câteva săptămâni pentru a celebra liturghia.

„Hilarion (Grigory Valeryevich Alfeyev) a jucat un rol cheie în asigurarea faptului că Patriarhul Kirill nu a fost inclus pe lista sancțiunilor” , a declarat Georgiy Suzuki, fostul servitor personal al mitropolitului, pentru portalul rus de investigații Insider. Suzuki a fugit de mitropolit, care slujea în Ungaria la acea vreme, la începutul anului 2024, deoarece acesta îl hărțuise sexual.

Tânărul de origine japonezo-rusă a dezvăluit acum mai multe detalii despre acțiunile fostului lider al Episcopiei Ortodoxe Ruse din Ungaria.

Înainte de a părăsi Japonia pentru a se alătura lui Hilarion, Suzuki îl considera pe mitropolit un om profund religios, deoarece studiase teologia, era cunoscut ca un cleric foarte erudit și scrisese mai multe cărți. Cu toate acestea, după ce l-a întâlnit personal, și-a dat seama repede că totul era doar o fațadă. Hilarion vedea biserica doar ca pe o afacere și o oportunitate de a câștiga bani pentru sine.

Suzuki a fost, de asemenea, martor la întâlnirile lui Hilarion cu prim-ministrul Viktor Orbán în mai multe rânduri, în timp ce acesta menținea o relație cordială cu viceprim-ministrul Zsolt Semjén, încât se vizitau reciproc în mod regulat.

Deși nici el, nici ceilalți asociați ai lui Hilarion nu au participat la discuții, mitropolitul le-a împărtășit ocazional ceea ce s-a discutat la întâlniri. Unul dintre subiecte, de exemplu, a fost modul în care Ungaria ar putea ajuta oligarhii ruși. Una dintre aceste oportunități era acordarea de permise de ședere în schimbul investițiilor, iar alta era lobby-ul activ al Budapestei pentru eliminarea lor de pe listele de sancțiuni. Ambele s-au concretizat între timp, mai scrie hvg.hu.

Suzuki îl considera pe Hilarion o punte de legătură între statele maghiar și rus, ceea ce îi convenea foarte bine. Deși nu avea nicio legătură oficială cu ambasada Rusiei, mașina lui a primit plăcuțe de înmatriculare diplomatice și i s-a permis să folosească terminalul guvernamental ori de câte ori dorea să călătorească. Și mai ciudat, la trei luni de la sosirea sa în Ungaria, i s-a acordat cetățenia maghiară, ceea ce este destul de rar chiar și la nivelul UE.

„La momentul respectiv, am dorit să aflăm motivul acestei naturalizări rapide, dar Ministerul de Interne, care a eliberat pașaportul mitropolitului, nu s-a considerat competent să răspundă la această întrebare și a transmis-o Ministerului Administrației Publice și Dezvoltării Regionale. În cele din urmă, am primit un răspuns de la Biroul de presă al primului ministru, care a declarat că datele privind cetățenia maghiară sunt tratate ca fiind confidențiale, deoarece dubla cetățenie nu este recunoscută de multe țări, iar cetățenii în cauză ar putea suferi prejudicii juridice. Prin urmare, nu se furnizează informații cu privire la cazuri specifice. De altfel, statul rus permite dubla cetățenie în conformitate cu constituția sa”, arată publicația maghiară.

Hilarion însuși, desigur, se întâlnea regulat cu diverși oligarhi și oameni de afaceri ruși. Scopul oficial al acestor întâlniri era întotdeauna același: să-i convingă să finanțeze ceva de care biserica avea nevoie la momentul respectiv. Potrivit lui Suzuki, însă, Hilarion trata aceste fonduri ca pe o proprietate privată și le folosea pentru a-și construi un stil de viață destul de diferit de cel monahal și plin de lux.

În această perioadă, Hilarion a încercat să-l facă pe Suzuki să înțeleagă că nu avea nicio șansă să-i scape. La un moment dat, i-a spus chiar că îl putea găsi oricând folosindu-se de relațiile sale, întrucât îl cunoștea bine pe un general din FSB (agenția rusă de securitate internă și contrainformații).

În septembrie 2023, se relaxau pe iahtul unui alt oligarh care îl plăcea pe Suzuki și i-a spus că are trei fiice și cât de frumos ar fi dacă s-ar căsători cu una dintre ele. Hilarion a răspuns imediat că acest lucru era imposibil, deoarece Suzuki urma să devină călugăr, apoi l-a atacat pe Suzuki în cabina sa și l-a avertizat să nu se gândească nici măcar să plece. Dacă ar încerca să fugă, ar face tot ce-i stă în putință pentru a-i transforma viața în Japonia într-un iad, dar era posibil să nici nu ajungă acasă, pentru că i s-ar putea întâmpla ceva pe drum, l-a amenințat mitropolitul.

