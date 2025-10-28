POLITICO: Ungaria vrea formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia / „A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista”

Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán, transmite News.ro.

Orbán speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câştigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum şi cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-şi alinia poziţiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea de întâlniri înaintea summitului, a declarat consilierul.

Orbán speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câştigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum şi cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-şi alinia poziţiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea de întâlniri înaintea summitului, a declarat consilierul.

Deşi o alianţă politică fermă este încă departe, formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini financiar şi militar Ucraina .

„Cred că va veni – şi va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orbán, când a fost întrebat despre posibilitatea ca o alianţă sceptică faţă de Ucraina să înceapă să acţioneze ca un bloc în cadrul Consiliului European.

„A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista”, a spus el despre aşa-numitul grup Visegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia şi Polonia, într-o perioadă în care Partidul Lege şi Justiţie, eurosceptic, era la putere la Varşovia după 2015.

Prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus alianţa ca membru principal, grupul „V4” promovând politici pro-familie, precum şi frontiere externe puternice pentru UE şi opunându-se oricărei relocări obligatorii a migranţilor între ţările membre.

Alianţa Visegrad 4 s-a destrămat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Polonia adoptând o poziţie agresivă faţă de Moscova, iar Ungaria luând poziţia opusă.

O nouă alianţă Visegrad ar avea trei membri, în loc de patru.

Actualul prim-ministru de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este un susţinător ferm al Ucrainei şi este puţin probabil să intre într-o alianţă cu Orbán.