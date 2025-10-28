G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

POLITICO: Ungaria vrea formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia…

viktor orban avion
Sursa Foto: Facebook

POLITICO: Ungaria vrea formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia / „A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista”

Articole28 Oct • 1.323 vizualizări 1 comentariu

Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Budapesta doreşte să-şi consolideze alianţele politice la Bruxelles, afirmă directorul politic al lui Viktor Orbán. Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán.

Orbán speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câştigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum şi cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-şi alinia poziţiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea de întâlniri înaintea summitului, a declarat consilierul.

Deşi o alianţă politică fermă este încă departe, formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini financiar şi militar Ucraina .

„Cred că va veni – şi va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orbán, când a fost întrebat despre posibilitatea ca o alianţă sceptică faţă de Ucraina să înceapă să acţioneze ca un bloc în cadrul Consiliului European.

„A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista”, a spus el despre aşa-numitul grup Visegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia şi Polonia, într-o perioadă în care Partidul Lege şi Justiţie, eurosceptic, era la putere la Varşovia după 2015.

Prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus alianţa ca membru principal, grupul „V4” promovând politici pro-familie, precum şi frontiere externe puternice pentru UE şi opunându-se oricărei relocări obligatorii a migranţilor între ţările membre.

Alianţa Visegrad 4 s-a destrămat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Polonia adoptând o poziţie agresivă faţă de Moscova, iar Ungaria luând poziţia opusă.

O nouă alianţă Visegrad ar avea trei membri, în loc de patru.

Actualul prim-ministru de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este un susţinător ferm al Ucrainei şi este puţin probabil să intre într-o alianţă cu Orbán.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski susține că sancţiunile SUA impuse companiilor petroliere ruse ar putea costa Rusia 5 miliarde de dolari în fiecare lună

Articole28 Oct • 102 vizualizări
0 comentarii

Un senator american îl îndeamnă pe Maduro să fugă „în Rusia sau China acum” / „Zilele îi sunt numărate”, ameninţă el

Articole28 Oct • 564 vizualizări
1 comentariu

ONU acuză Rusia de noi crime de război şi împotriva umanităţii în Ucraina: Atacuri sistematice cu drone şi deportări forțate în Georgia a populației ucrainene

Articole28 Oct • 220 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Și ca să nu fie neînțelegeri despre cine-i cel mai cel, se va stabili un centru de coordonare la Moscova…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.