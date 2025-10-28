Sighișoara e de groază. Cetatea se transformă de Halloween, la sfârșit de săptămână

Prima ediţie a Festivalului ”Halloween în Cetate” va avea loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, în Cetatea Medievală Sighişoara, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Turnurile şi casele istorice din incinta Cetăţii vor fi colorate prin proiecţii de lumini şi umbre, iar pe străzi vor circula personaje fantastice și vor avea loc parade şi momente artistice.

Copiii vor avea parte de ateliere creative, dar şi de tururi ghidate pentru valorificarea patrimoniului şi a legendelor Sighişoarei.

Festivalul este organizat de Asociaţia Antreprenorilor Locali din Sighişoara cu sprijinul Municipiului Sighişoara.

”Vor fi diferite activități pentru toate categoriile de vârstă, începând de la copii, în zona dedicată de kid land pentru activități cu copiii, începând de vineri, sâmbătă și duminică de la ora 14:00, de vineri și sâmbătă și duminică, de la ora 12:00 până la ora 18:00. Vor fi trucuri de magie, vor fi și locuri de joacă. Vor fi diferite activități atât fizice cât și intelectuale”, spune președintele asociației, Dimitrii Todirică.

Pe lângă spectacole şi decoruri tematice, festivalul va mai cuprinde zone de food & drinks, un târg de meşteşugari, artizani şi producători locali, iar intrarea este liberă.

„Este intrare liberă, deci tot evenimentul, inclusiv tururile ghidate care se vor organiza în fiecare zi sunt gratuite și sunt făcute de ghizi cu experiență. La zona pentru copii la, fel, este intrare gratuită, la concerte, iarăși este intrare gratuită. Vor fi și anumite zone în care va fi iluminat arhitectural și ambiental, vor fi proiecții de lumini și de spectacole luminoase pe clădiri de patrimoniu”, explică Dimitrii Todirică.

Pe scenă vor urca Direcţia 5, White Mahala şi Cooperativa 9, alături de artiști și trupe din zona Sighișoarei.