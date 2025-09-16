G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rezerviști din Sibiu, la ordinul de chemare la exercițiul militar: „Dacă e…

Livret militar
Sursa foto: Turnul Sfatului

Rezerviști din Sibiu, la ordinul de chemare la exercițiul militar: „Dacă e nevoie, îmbrăcăm haina de soldat și luăm arma pe umăr. Armata e un lucru bun” / „Dacă ești chemat, răspunzi, nu te ascunzi”

Articole16 Sep • 581 vizualizări 2 comentarii

Sute de rezerviști din Sibiu au venit în dimineața zilei de marți la diverse unități militare din oraș, în urma ordinelor de chemare la un exercițiu de antrenament. Bărbați trecuți de 40 de ani, unii chiar și de 50, au arătat că nu pun exercițiul în contextul războiului din Ucraina și arată că, în caz de nevoie, vor pune mâna pe armă pentru a apăra țara. „Dar țara noastră, nu a altora”, relatează Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Mobex SB-MS-25 este numele oficial al „exercițiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare”, organizat și condus de Ministerul Apărării Naţionale în județele Sibiu și Mureș, în cursul acestei săptămâni.

Marius are 47 de ani, este supervizor calitate și a ieșit din unitatea de la marginea Sibiului însoțit de doi prieteni, care au terminat tot aceeași armă: Nicu, tot de 47 de ani, fost subofițer timp de 21 de ani, și Toma, 51 de ani, administrator de bază sportivă. Sunt bine dispuși și mulțumiți cel puțin pentru faptul că și-au revăzut colegi de armată.

Toți trei resping scenariile potrivit cărora exercițiul ar avea vreo legătură cu războiul din Ucraina și consideră că astfel de mobilizări sunt cât se poate de normale. „E un lucru bun, vedem în ce situație suntem în cazul în care vom fi atacați, nu?”

Fără ezitare, răspund că ar îmbrăca haina de soldat și ar lua arma în mână în caz de nevoie. „Dar nu în interesele altor țări. Strict pentru țara mea. Că de aceea am jurat credință patriei mele, România. Nu pentru altcineva. Alții să-și rezolve problemele în felul lor”, completează Nicu, încuviințat de cei doi prieteni. Oamenii se arată dispuși la sacrificiu, iar Marius amintește de stagiul său militar, în timpul căruia au avut loc ultimele mineriade. A participat și la ciocnirile de la Costești, în timpul cărora a și fost rănit. „A trecut omul și prin bine și prin rău. Dacă ești chemat, răspunzi, nu te ascunzi”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Călin Georgescu, anunț important pentru tineri: Da, pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu

Articole26 Noi 2024
15 comentarii

Germania, proiect pentru o revenire la serviciul militar național / Ministerul Apărării preconizează înrolarea a cel puțin 5.000 de soldați noi anul viitor

Articole12 Iun 2024
1 comentariu

Polonia nu are în vedere reintroducerea serviciului militar obligatoriu, spune ministrul apărării

Articole22 Mai 2024
0 comentarii

2 comentarii

  1. De urmărit strategia de la Pokrovsk ce i-a tocat pe ruși 2 ani și de făcut planuri de fortificații similare rapid in zona Moldovei in caz că Ucraina pică.

  2. In Ucraina cu voi, ca asa vrea Zele…si nu putem sa zicem nu!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.