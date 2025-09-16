Rezerviști din Sibiu, la ordinul de chemare la exercițiul militar: „Dacă e nevoie, îmbrăcăm haina de soldat și luăm arma pe umăr. Armata e un lucru bun” / „Dacă ești chemat, răspunzi, nu te ascunzi”

Sute de rezerviști din Sibiu au venit în dimineața zilei de marți la diverse unități militare din oraș, în urma ordinelor de chemare la un exercițiu de antrenament. Bărbați trecuți de 40 de ani, unii chiar și de 50, au arătat că nu pun exercițiul în contextul războiului din Ucraina și arată că, în caz de nevoie, vor pune mâna pe armă pentru a apăra țara. „Dar țara noastră, nu a altora”, relatează Turnul Sfatului.

Mobex SB-MS-25 este numele oficial al „exercițiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare”, organizat și condus de Ministerul Apărării Naţionale în județele Sibiu și Mureș, în cursul acestei săptămâni.

Marius are 47 de ani, este supervizor calitate și a ieșit din unitatea de la marginea Sibiului însoțit de doi prieteni, care au terminat tot aceeași armă: Nicu, tot de 47 de ani, fost subofițer timp de 21 de ani, și Toma, 51 de ani, administrator de bază sportivă. Sunt bine dispuși și mulțumiți cel puțin pentru faptul că și-au revăzut colegi de armată.

Toți trei resping scenariile potrivit cărora exercițiul ar avea vreo legătură cu războiul din Ucraina și consideră că astfel de mobilizări sunt cât se poate de normale. „E un lucru bun, vedem în ce situație suntem în cazul în care vom fi atacați, nu?”

Fără ezitare, răspund că ar îmbrăca haina de soldat și ar lua arma în mână în caz de nevoie. „Dar nu în interesele altor țări. Strict pentru țara mea. Că de aceea am jurat credință patriei mele, România. Nu pentru altcineva. Alții să-și rezolve problemele în felul lor”, completează Nicu, încuviințat de cei doi prieteni. Oamenii se arată dispuși la sacrificiu, iar Marius amintește de stagiul său militar, în timpul căruia au avut loc ultimele mineriade. A participat și la ciocnirile de la Costești, în timpul cărora a și fost rănit. „A trecut omul și prin bine și prin rău. Dacă ești chemat, răspunzi, nu te ascunzi”.