VIDEO Simion, apel către simpatizanții AUR să vină la sediul IPJ Ilfov, miercuri de la 10:00, să fie solidari cu Georgescu / Afirmă că a fost amenințat cu moartea și că poliția nu îl apără / Mesaj pentru membrii AUR: Fiecare să își ia în serios sarcina, să aducă un membru în partid de pe strada pe care locuiește

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, a lansat un amplu mesaj pe Facebook, în care le-a transmis simpatizanților și susținătorilor „suveraniști” să se adune miercuri, de la 10:00, la sediul IPJ Ilfov, pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot vei la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie sa fim (…) Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne” a spus Simion, reiterând ipoteza alegerilor anticipate.

Liderul AUR a afirmat că în momentul de față, formațiunea extremistă ar putea prelua majoritatea în Parlament: „Soluția sunt alegerile anticipate. Putem obține majoritate pentru prima data, iar asta îi face să înnebunească, nu mai știu ce să inventeze”, a comentat Simion, adăugând că și dovezile împotriva lui Georgescu ar fi fost fabricate, că sunt „invenții”.

„Nu mai știu ce să inventeze (…) În cazul lui Georgescu i-au ascultat telefoanele, discuțiile cu chelnerii, si au decis sa îl aresteze. La orice instanță din Europa acuzațiile ar pica, dar nu știu daca mai avem instanțe echidistante…am ajuns să cred că nu mai avem, de aceea fac apel la statele care respectă democrația, la SUA, să se sesizeze cu privire la situația din România. Nu mai avem democrație. Dacă nu se întâmplă ceva urgent nu vom mai avea alegeri libere”, a comentat Simion. El se plânge că și partidul său este persecutat, ba mai mult că el a fost amenințat cu moartea și că poliția nu face nimic ca să-l apere.

„Am fost amenințat. Mi s-a spus că voi păți la fel cum a pățit și Charlie Kirk (activistul american care a fost împușcat – n.red). Am depus plângere la poliție pentru amenințări, dar mi s-a spus că…să vedem, că se le duc contract de închiriere că să dovedesc domiciliul. Eu nu mă simt apărat în țara mea, nu mă mai simt în siguranță…În toată mascarada cu livratorul agresat – când Godină a filmat – poliția a acționat imediat, eu când am făcut plângere mi-au cerut să dovedesc domiciliul în București”, a comentat Simion, lansând un nou apel pentru „unitate”, în rândul „suveraniștilor”, argumentând că „dușmanul este în afara cetății, printre cei care vor ca România să nu mai existe”.

Liderul formațiunii extremiste a mai spus că de „mâine începe o săptămâna grea”, că AUR trebuie să lucreze mai intens să crească și să-și răspândească mesajul, și că va ordona ca „fiecare filială să își ia în serios sarcina de a înființa organizații de bază, organizații locale”. „Fiecare membru AUR să se asigure că pe strada lui poate convinge să aducă un nou membru, sau măcar să își asume și să aplice măcar pe o stradă diseminarea mesajului nostru. Să ne asumăm să facem muncă de convingere la firul ierbii”, a mai adăugat Simion.

Fără să explice cine anume, Simion afirmă că se încearcă destructurarea AUR, că „vor să ne taie orice fonduri, să ne amendeze, până la dispariția formațiunii noastre politice. E incredibil câte presiuni s-au făcut asupra parlamentarilor AUR să își dea demisia sau să trădeze, cum a făcut-o si Gigi Becali. Îi felicit pe parlamentarii care rezistă”. Liderul AUR a criticat „cuplul Nicușor Dan-Ilie Bolojan”, apreciind că țara nu va fi scoasă din criză, că„situația României este similară cu a Greciei” și că în curând vor veni creditorii să ne ceară „proprietățile”: pământuri, Hidroelectrica, aeroporturi, porturi.