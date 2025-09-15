Doi turiști, un britanic și iubita lui româncă, au fost amendați cu sute de euro și dați afară din Veneția pentru că au înotat în Canal Grande

Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța în Veneția după ce a fost surprins înotând în Canal Grande.

Bărbatul britanic în vârstă de 35 de ani și iubita sa româncă în vârstă de 25 de ani au fost obligați să se întoarcă joi la domiciliul lor din Marea Britanie, în aceeași zi în care au ajuns în oraș, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale pentru că au făcut baie în canal, scrie CNN.

Cei doi au fost amendați cu 450 de euro fiecare și dați afară din Veneția pentru 48 de ore, aceasta fiind a 1.136-a sancțiune de acest fel aplicată turiștilor care s-au comportat necorespunzător în oraș în acest an, potrivit Poliției orașului Veneția.

Cuplul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, s-a scufundat în apropierea podului Accademia, lângă Piața San Marco, iar gondolierii de la chioșcul Rio San Vidal au chemat imediat autoritățile, care i-au scos din apă.

„Le mulțumesc gondolierilor pentru cooperare și pentru că au raportat la timp incidentul”, a declarat Elisabetta Pesce, consilierul pentru securitate al orașului Veneția, într-un comunicat al autorităților locale.

„Veneția trebuie apărată de cei care o disprețuiesc: protejarea orașului înseamnă asigurarea decenței pentru rezidenți și vizitatori care îl experimentează cu civilitate.”

Înotul în canalele din Veneția este interzis din mai multe motive, printre care traficul intens de ambarcațiuni și curățenia – sau lipsa acesteia – a apei, potrivit autorităților locale.

Din cele 1.136 de ordine de interzicere din oraș emise până în prezent în acest an, aproximativ 10 au fost pentru înot.

„De la începutul anului, am emis un total de 1.136 de ordine de interzicere pentru incidente de degradare și comportament necivilizat”, a declarat adjunctul comandantului poliției locale din Veneția, Gianni Franzoi pentru CNN.

Comportamentul necivilizat al vizitatorilor este unul dintre cele mai grave efecte secundare ale turismului excesiv, a spus Franzoi, iar incidentele sunt în creștere.

În iulie 2024, un australian a fost amendat și dat afară din oraș pentru că a sărit de pe Podul Rialto, după ce prietenii lui au postat despre acest lucru pe rețelele de socializare.

Cu un an înainte, doi turiști francezi au fost amendați și interziși în oraș pentru că au făcut baie în canal sub lumina lunii. În august 2022, un cetățean german a fost amendat și dat afară din oraș pentru că a făcut surf în canal.

Autoritățile din Veneția au încercat să găsească un echilibru între necesitatea veniturilor din turism și cerințele locuitorilor pentru un oraș care să funcționeze în interesul lor.

Turiștii care vizitează orașul pentru o zi plătesc acum o taxa de intrare de 10 euro în weekendurile de vară și în perioadele aglomerate din timpul anului.

Orașul a interzis, de asemenea, grupurile turistice de peste 25 de persoane, difuzoarele și megafoanele și chiar statul în picioare pe străzile înguste pentru a asculta ghidurile turistice.

„A fost necesar să se stabilească un sistem de sancțiuni care să descurajeze în mod eficient potențialele încălcări”, a declarat Pesce atunci când ordonanța a fost adoptată în februarie.

„Obiectivul nostru rămâne combaterea tuturor formelor de nereguli legate de turismul excesiv în centrul istoric al orașului lagunar”, a adăugat ea.

„Noile reguli pentru grupurile însoțite de ghizi încurajează o formă mai durabilă de turism, asigurând în același timp o mai mare protecție și siguranță în oraș și un echilibru mai bun între nevoile locuitorilor și vizitatorilor Veneției.”