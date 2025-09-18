G4Media.ro
România a căzut pe locul 51 în clasamentul FIFA / Spania îi…

România - Kosovo, tricolorii, suporteri, fani
Sursa foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României

România a căzut pe locul 51 în clasamentul FIFA / Spania îi ia locul Argentinei la vârf

18 Sep

Echipa națională a României a căzut două poziții în clasamentul FIFA de la ultima campanie internațională și a ajuns pe locul 51, numărând nu mai puțin de 1,462.85 de puncte.

Selecționata condusă în prezent de Mircea Lucescu ocupa la sfârșitul anului 2024 locul 38 în ierarhia FIFA, dar performanțele din această campanie de calificări la Cupa Mondială 2026, și nu numai, au influențat soarta poziționării sale.

Tricolorii au ieșit negativ în evidență la ultima incursiune a naționalelor, unde au pierdut amicalul cu Canada (0-3) și au remizat la Nicosia cu Cipru (2-2), șansele calificării din grupa de preliminarii scăzând drastic.

Și situația de la vârf s-a schimbat în această lună septembrie – Argentina cedează conducerea, pe care o preia Spania, și cade până pe poziția a treia. Ocupanta locului doi este Franța.

Următoarea actualizare a clasamentului va avea loc la data de 23 octombrie 2025. Până atunci, România o va înfrunta pe Moldova într-un meci amical pe 9 octombrie, ca mai apoi să joace la Viena, cu Austria, pe 12 octombrie, în grupa de preliminarii pentru CM 2026.

Top 10 din FIFA Ranking

      1. Spania – 1,875.37 de puncte
      2. Franța – 1,870.92
      3. Argentina – 1,820.32
      4. Anglia – 1.820.45
      5. Portugalia – 1,779.55
      6. Brazilia – 1,761.60
      7. Țările de Jos – 1,754.17
      8. Belgia – 1,739.54
      9. Croația – 1,714.20
      10. Italia – 1,710.07

