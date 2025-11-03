G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Şeful marelui stat-major al armatei germane cere evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul…

bundeswehr. armata germana, nato, transportoare blindate de trupe, militari, soldati, convoi, conflict, operatiune, pontoane, razboi, germania
Sursa foto: Bundeswehr / Anne Weinrich

Şeful marelui stat-major al armatei germane cere evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar

Articole3 Noi • 271 vizualizări 0 comentarii

Şeful marelui stat-major al forţelor armate germane, generalul Carsten Breuer, a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru un eventual serviciu militar, informează luni agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-un dialog difuzat de grupul de presă RND, generalul cu cea mai mare funcţie din Germania a susţinut că demersul este necesar pentru a nu se pierde vremea în caz de urgenţă în apărare.

„Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom şti cine e disponibil şi pe cine putem chema într-o situaţie de apărare, pe care dorim să o prevenim”, a spus Breuer.

Şi ministrul apărării, Boris Pistorius, susţine evaluarea la scară naţională a tuturor tinerilor germani, menţionează dpa.

Breuer a avertizat că efectuarea evaluărilor abia când se produce o criză ar irosi timp preţios. „Nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine cum va arăta situaţia de securitate şi ameninţarea în anii următori”, a adăugat el.

Noua lege germană privind serviciul militar, care va intra în vigoare la 1 ianuarie, prevede inţial doar voluntariatul ca modalitate de suplimentare a efectivelor. Deputaţii din coaliţia guvernamentală au propus tragerea la sorţi a tinerilor în vederea evaluării, iar ulterior alegerea tot în mod aleatoriu a celor selectaţi pentru serviciul militar obligatoriu, dacă numărul de voluntari este insuficient.

Potrivit generalului citat, forţele armate nu trebuie să îşi limiteze opţiunile operaţionale. El a insistat asupra importanţei voluntariatului, dar a arătat că, „dacă numărul de voluntari este insuficient şi înrolarea obligatorie este decisă de guvern şi parlament, îi vom selecta pe cei mai calificaţi şi motivaţi”, pe baza necesităţilor reale, nu aleatoriu.

El a subliniat şi importanţa timpului: „Până la sfârşitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forţă activă puternică, ci şi de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare şi pentru a-i descuraja pe adversarii potenţiali”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ample manifestaţii pentru pace sunt prevăzute la Berlin şi Stuttgart, pe fondul opoziţiei faţă de reintroducerea planificată a serviciului militar

Articole29 Sep 2025
0 comentarii

Republica Cehă atrage un număr record de voluntari în armată de la abolirea serviciului militar obligatoriu, în 2004

Articole29 Aug 2025
0 comentarii

Ionuţ Moşteanu: Cred că nu e nevoie de serviciul militar obligatoriu, cred că e nevoie de o armată profesionistă, bine profesionalizată, bine înzestrată, bine motivată şi, pe lângă asta, o rezervă voluntară consistentă

Articole16 Iul 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.