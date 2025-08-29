Republica Cehă atrage un număr record de voluntari în armată de la abolirea serviciului militar obligatoriu, în 2004

Republica Cehă şi-a depăşit deja obiectivul de recrutare în acest an, cu peste 2.100 de noi voluntari care se alătură Forţelor Armate, cel mai mare număr în acest moment al anului de la abolirea serviciului militar obligatoriu în 2004, a relatat vineri ziarul online „E15”, citat de EFE, transmite Agerpres.

„Obiectivul de recrutare este de 2.100 de noi soldaţi profesionişti în acest an. L-am atins deja”, a confirmat generalul de brigadă Vladimir Studena, directorul Agenţiei de Personal a Forţelor Armate.

Creşterea este atribuită unui pachet de stimulente financiare care include un salariu de aproximativ 1.900 de euro după faza de instruire, precum şi o strategie de comunicare modernizată.

Portalul oficial al armatei, lansat acum doi ani, a depăşit pentru prima dată 100.000 de utilizatori unici pe lună, facilitând accesul la informaţii şi procesele de recrutare.

În ciuda acestui succes, armata se confruntă cu o problemă paralelă: rata ridicată a ieşirilor din armată, care a atins un record de 1.450 de ieşiri în 2024, cel mai mare din ultimul deceniu, şi este de aşteptat ca şi anul acesta să se înregistreze o cifră similară.

Forţele Armate Cehe au în prezent circa 30.000 de soldaţi profesionişti şi 4.900 de rezervişti activi.