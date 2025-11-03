Dosar penal, după apariţia unor imagini cu un bărbat care ar fi fost bătut de un angajat în curtea unui centru pentru persoanele cu dizabilităţi

Poliţiştii din Bihor s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări după ce în spaţiul public au apărut imagini cu un bărbat care ar fi fost bătut în curtea unui centru pentru persoanele cu dizabilităţi, din localitatea Bratca, de un angajat al acestuia. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă şi se fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care ar fi avut loc agresiunea respectivă, transmite News.ro.

Potrivit unei informări a Poliţiei Bihor, la data de 3 noiembrie, în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini, care prezintă o agresiune ce s-ar fi produs la un centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, din localitatea Bratca, judeţul Bihor, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean s-au sesizat din oficiu în acest caz.

Astfel, în cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd, sub aspectul comiterii infracţiunii de purtare abuzivă, pentru identificarea persoanelor implicate şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei, urmând ca, în funcţie de rezultat, să fie dispuse măsuri legale, în consecinţă.

Până în prezent, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor nu au fost depuse plângeri sau sesizări cu privire la aspectele prezentate în imagini, mai precizează sursa citată.

În spaţiul public, pe un grup de Facebook, au apărut, în noaptea de duminică spre luni, imagini care prezintă un bărbat culcat la pământ, pe jumătate dezbrăcat şi care este bătut de alţi doi cu o nuia, cu palmele şi cu picioarele.

Scena filmată s-ar fi petrecut în curtea unui centru pentru persoanele cu dizabilităţi din Bratca, aflat în subordinea Direcţiei Judeţene de Asistenţă şi protecţie Socială Bihor, iar persoana care l-a bătut cu nuiaua şi cu palmele pare a fi, după uniforma pe care o poartă, angajat al centrului respectiv.

După apariţia imaginilor, conducerea centrului din Bratca a declanşat o cercetare disciplinară. Şi DGASPC Bihor face verificări în acest caz