Influentul ziar Wall Street Journal critică retragerea trupelor americane din România: Un mesaj greșit al președintelui Trump în timpul negocierii cu Putin

Ziarul american Wall Street Journal, apropiat de Partidul Republican al președintelui Donald Trump, a criticat luni decizia Administrației Trump de a retrage parțial trupele americane din România. Ziarul a publicat un editorial asumat de boardul publicației, un semnal puternic de dezacord cu decizia Pentagonului.

”Retragerea trupelor americane din Europa de Est? Un mesaj greșit pentru Putin”, titrează WSJ.

”Este foarte probabil ca majoritatea cetățenilor americani să nu observe dacă SUA retrag o brigadă militară din România, dar puteți fi siguri că Vladimir Putin va observa. În spatele reorganizării forțelor americane din străinătate se află o dezbatere mai amplă în cadrul administrației Trump cu privire la poziția Americii în lume, iar republicanii cu funcții înalte din Congres își exprimă îngrijorarea”, arată Wall Street Journal.

Decizia Administrației SUA reduce puterea de luptă de pe frontul estic al NATO chiar în timp ce armata rusă intensifică incursiunile cu drone și refuză să pună capăt războiului din Ucraina. Decizia a atras critici din partea republicani duri din Congres care susțin o poziție fermă față de Rusia.

WSJ dă un detaliu îngrijorător din culisele Casei Albe: unii dintre consilierii săi vor o retragere și mai amplă din Europa.

Dar ziarul arată că ”acest lucru i-ar îngreuna președintelui Trump negocierea unei păci durabile în Ucraina. America are nevoie ca mai multe dintre forțele sale din Europa să se deplaseze spre est, în țările baltice, și nu spre vest, în SUA”.

”Congresmenii Rogers și Wicker îi oferă președintelui un sfat înțelept, și anume că nu este momentul să se clatine în ceea ce privește descurajarea în Europa”, încheie WSJ editorialul, cu trimitere la cei doi membri republicani ai Congresului care au cerut Casei Albe să revoce decizia.

Retragere parțială a militarilor SUA din România

Statele Unite au anunțat săptămâna trecută că își retrag o parte din militarii care veneau prin rotație din România. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Informația a fost confirmată de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a spus că „efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe”, a spus Moşteanu.

Militarii care vor fi retrași din România ar face parte din trupele care, în acest moment, sunt în Germania și urmau să vină în țara noastră prin așa-numita rotație a trupelor din Estul Europei.

De notat că în România rămân circa 1000 de militari americani, cu tehnică militară (avioane, drone).