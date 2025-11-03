G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Genoa lui Șucu reușește prima victorie în campionat / 2 – 1…

genoa fotbal
Foto: Genoa FC

Genoa lui Șucu reușește prima victorie în campionat / 2 – 1 în deplasare, cu Sassuolo, cu gol în minutul 93

Sportz3 Noi • 125 vizualizări 0 comentarii

Penultimul meci din etapa a 10-a din Serie A a adus la Genova prima victorie a sezonului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Echipa lui Dan Șucu s-a impus cu 2-1 pe stadionul Mapei, grație unui gol decisiv marcat de Ostigard în prelungiri.

Norvegianul a marcat cu o lovitură de cap în minutul 93, după ce Berardi (47′) a restabilit egalitatea după golul lui Malinovskyi (18′).

A fost un debut bun pentru duo-ul Murgita – Criscito, chemați să preia, cel puțin interimar, conducerea echipei după plecarea lui Vieira.

Genoa a obținut prima victorie din acest sezon în Serie A, după o perioadă foarte dificilă. Echipa a depășit Fiorentina, care rămâne pe ultimul loc, și urcă pe locul 18, cu șase puncte din zece meciuri. Sassuolo rămâne cu 13 puncte și suferă a cincea înfrângere în zece meciuri.

Sassuolo va întâlni în etapa următoare echipa lui Ivan Juric, Atalanta, duminica viitoare, la ora 12:30, în timp ce Genoa va găzdui Fiorentina, care traversează și ea o perioadă foarte dificilă. Meciul se va desfășura tot duminică, de la ora 16.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.