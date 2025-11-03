Genoa lui Șucu reușește prima victorie în campionat / 2 – 1 în deplasare, cu Sassuolo, cu gol în minutul 93

Penultimul meci din etapa a 10-a din Serie A a adus la Genova prima victorie a sezonului.

Echipa lui Dan Șucu s-a impus cu 2-1 pe stadionul Mapei, grație unui gol decisiv marcat de Ostigard în prelungiri.

Norvegianul a marcat cu o lovitură de cap în minutul 93, după ce Berardi (47′) a restabilit egalitatea după golul lui Malinovskyi (18′).

A fost un debut bun pentru duo-ul Murgita – Criscito, chemați să preia, cel puțin interimar, conducerea echipei după plecarea lui Vieira.

Genoa a obținut prima victorie din acest sezon în Serie A, după o perioadă foarte dificilă. Echipa a depășit Fiorentina, care rămâne pe ultimul loc, și urcă pe locul 18, cu șase puncte din zece meciuri. Sassuolo rămâne cu 13 puncte și suferă a cincea înfrângere în zece meciuri.

Sassuolo va întâlni în etapa următoare echipa lui Ivan Juric, Atalanta, duminica viitoare, la ora 12:30, în timp ce Genoa va găzdui Fiorentina, care traversează și ea o perioadă foarte dificilă. Meciul se va desfășura tot duminică, de la ora 16.