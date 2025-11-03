Cătălin Drulă, despre ideea suspendării președintelui Nicușor Dan pentru că a participat la lansarea candidaturii sale: „Le-aș recomanda niște ceai calmant” / „E un mit că președintele ar trebui să stea într-un fel de vid. Nu este un monarh, este un om politic”

Cătălin Drulă a declarat, luni seara, la Digi24, că le recomandă „un ceai calmant” celor care afirmă că președintele Nicușor Dan ar trebui suspendat din funcția pentru că a participat la lansarea candidaturii sale la Primăria Capitalei.

„(Nicușor Dan) e un cetățean în țara asta, e un om care a fost primarul general al Capitalei. Președintele României este un om politic conform Constituției, nu este monarh, nu este dincolo de politică. Asta e Constituția pe care o avem în republica noastră. El este ales într-o procedură politică. (…) Este un proiect comun pe care îl avem pentru București, începând din 2012 de la prima candidatură a lui Nicușor Dan, am fost implicat în a susține acea candidatură. E o continuitate de proiect și până la urmă cred că aceste alegeri sunt despre a continua acest drum onest început de Nicușor Dan sau riscul ca Bucureștiul să încapă pe mâna unor rețele care au mai deținut controlul orașului și care știm unde l-au dus”, a susținut Cătălin Drulă.

Întrebat ce părere are despre declarațiile privind suspendarea președintelui din cauza participării la lansarea sa, Drulă a replicat: „Le-aș recomanda niște ceai calmant”.

Chestionat dacă se adresează AUR sau PSD, candidatul USR a replicat: „Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo”.

„Ăsta e un mit mai degrabă că președintele ar trebui să stea într-un fel de vid. Repet, nu este un monarh, este un om politic. Domnul Bolojan (ca președinte interimar al României) de exemplu, în luna aprilie, a mers chiar mai departe, a spus că îl va vota pe domnul Crin Antonescu, ceea ce din punctul meu de vedere a fost libertatea dumnealui”, a mai declarat Cătălin Drulă.

