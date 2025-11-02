G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Extremistul Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce acesta…

George Simion
Sursa foto: captură video

Extremistul Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: Este total imoral, total neconstituțional

Articole2 Noi • 527 vizualizări 1 comentariu

Liderul formațiunii extremiste George Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, în contextul în care șeful statului a participat la evenimentul USR, de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria București „.În alte vremuri, Nicușor Dan ar fi fost imediat suspendat“, a spus Simion, aflat la Alexandria, la conferința județeană a partidului său.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Nicușor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susținând un candidat în campania electorală de la București, ceea ce este total imoral, total neconstituțional, total în afara fișei postului său. Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea”, a comentat Simion.

Nu este pentru prima dată când formațiunea extremistă AUR avansează ipoteza suspendării președintelui Nicușor Dan. În urmă cu aproximativ două luni, vicepreședintele partidului, Adrian Axinia, anunța că dacă Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina, AUR va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării din funcție. Vezi detalii aici.

Oricum, grupările extremiste din Parlament, formate din AUR, SOS și POT, nu au suficiente semnături pentru a declanșa procedura de suspendare a președintelui.

Conform Constituției României, președintele poate fi suspendat ”în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei”.

Legea spune că preşedintele României poate fi suspendat din funcţie ”de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la Primăria Capitalei: „Să spunem pe șleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București” / „Veți avea în mine un partener”

Articole2 Noi • 6.328 vizualizări
5 comentarii

Lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR la Primăria Capitalei are loc duminică, de la ora 13.00

Articole2 Noi • 392 vizualizări
3 comentarii

VIDEO Aflat la Alba Iulia, extremistul George Simion s-a comparat cu Charlie Kirk: „Nu voi accepta să fiu împușcat!” / El acuză poliția că nu-l apără, deși a primit „peste 90 de amenințări” / Cum răspunde Poliția

Articole1 Noi • 2.524 vizualizări
9 comentarii

1 comentariu

  1. Patologic! Cred ca la preluarea mandatului un examen psihologic si unul psihiatric ar fii de bun augur. Multi le-ar pica pe amandoua!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.