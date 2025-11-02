Extremistul Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: Este total imoral, total neconstituțional

Liderul formațiunii extremiste George Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, în contextul în care șeful statului a participat la evenimentul USR, de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria București „.În alte vremuri, Nicușor Dan ar fi fost imediat suspendat“, a spus Simion, aflat la Alexandria, la conferința județeană a partidului său.

„Nicușor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susținând un candidat în campania electorală de la București, ceea ce este total imoral, total neconstituțional, total în afara fișei postului său. Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea”, a comentat Simion.

Nu este pentru prima dată când formațiunea extremistă AUR avansează ipoteza suspendării președintelui Nicușor Dan. În urmă cu aproximativ două luni, vicepreședintele partidului, Adrian Axinia, anunța că dacă Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina, AUR va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării din funcție. Vezi detalii aici.

Oricum, grupările extremiste din Parlament, formate din AUR, SOS și POT, nu au suficiente semnături pentru a declanșa procedura de suspendare a președintelui.

Conform Constituției României, președintele poate fi suspendat ”în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei”.

Legea spune că preşedintele României poate fi suspendat din funcţie ”de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.