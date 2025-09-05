Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia anunță că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina, AUR va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării din funcție / AUR, SOS și POT nu au suficiente semnături pentru a declanșa suspendarea

Adrian Axinia, vicepreședintele partidului extremist AUR, a declarat vineri că dacă președintele Nicușor Dan nu va convoca un referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina, AUR ”va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării”, potrivit unui comunicat.

Nu e clar la ce se referă Axinia când vorbește de participarea la o misiune militară, dat fiind că șeful statului a anunțat că România nu va trimite militari în Ucraina.

Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor şi cu votul majorităţii aleşilor din Legislativ. Dacă trece de votul Parlamentului, în cel mult 30 de zile se organizează referendumul de demitere din funcţie a şefului statului, potrivit Constituției. AUR, SOS și POT au împreună 130 de voturi, cu 24 mai puține decât minimum necesar pentru declanșarea procedurii de suspendare. Actualul Parlament are 464 de membri, iar o treime înseamnă 154.

Configurația grupurilor parlamentare arată în felul următor:

PSD – 131 (93 deputați și 38 de senatori);

AUR – 89 (61 de deputați și 28 de senatori);

PNL – 72 (50 de deputați și 22 de senatori);

USR – 59 (40 de deputați și 19 senatori);

SOS Romania și POT – 41 (30 de deputați și 11 senatori)

UDMR – 32 (22 de deputați și 10 senatori);

Minorități – 17 deputați

Neafiliați – 23 (17 deputați și 6 senatori)

Axinia, care e europarlamentar, îl acuză pe Nicușor Dan că a decis ”unilateral” să participe la Summitul „Coalition of Willing” şi să adere la un plan prin care 26 de state se angajează să ofere garanţii de securitate Ucrainei „printr-o forţă de reasigurare la sol, pe mare şi în aer”, fără să aibă nici un mandat de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a declarat joi la Antena 1 că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.

“Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului“, a spus Nicușor Dan joi la Antena 1.

„Având în vedere lipsa de legitimitate a actualei Puteri politice şi dorinţa evidentă a românilor de a nu fi implicaţi în conflictul din Ucraina, este evident că o decizie trebuie luată doar după consultarea poporului. De aceea, îi solicit oficial Preşedintelui României să declanşeze procedura unui referendum consultativ în baza prerogativelor care îi sunt oferite de articolul 90 din Constituţie. O decizie a Guvernului în sensul participării la o misiune militară în Ucraina, fie ea şi de menţinere a păcii, ar fi o încălcare gravă a voinţei poporului român şi a articolului 4 alineatul 1 din legea fundamentală: (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi”, a declarat Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

”În cazul în care Preşedintele Nicuşor Dan nu va catadicsi să convoace acest referendum şi va insista, alături de Guvern, pe ideea trimiterii de trupe româneşti în Ucraina, atunci AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului”, a mai spus Axinia.

„Dacă americanii, conform Preşedintelui Donald Trump, refuză să trimită trupe în Ucraina, un asemenea gest din partea României ar putea avea consecinţe extrem de grave. Nicuşor Dan nu a primit un mandat în acest sens la alegerile din 18 mai. Deci, dacă va alege să meargă pe acest drum extrem de periculos, AUR se vede obligat să purceadă la strângerea de semnături pentru un referendum de suspendare şi demitere a Preşedintelui în exerciţiu. Nu ne dorim acest lucru, dar am fi obligaţi să acţionăm, fiind evident că Puterea executivă – Preşedinte şi Guvern – nesocoteşte voinţa românilor. Mai mult decât atât, AUR consideră că orice acţiune militară a României care nu este circumscrisă demersurilor NATO – aşa cum este această structură încropită intitulată <<Coalition of Willing>> – depăşeşte cadrul angajamentelor internaţionale ale ţării noastre. Francezii pot să facă ce vor ei. Nu înseamnă însă că, dacă Macron, vrea să genereze un incendiu, pentru a uita lumea de instabilitatea politică din ţara sa şi pentru a se perpetua la Putere, trebuie să ne dăm şi noi cu capul de zid”, a concluzionat Adrian Axinia.

Partidul extremist german AfD, reacție similară cu AUR

Partidul extremist german AfD a respins și el ideea ca Germania să trimită trupe de menținere a păcii, la fel ca AUR.

„Merz vrea să vă trimită în Ucraina? Noi nu!”, arăta un mesaj postat marți, 19 august, de partidul german de extrema dreaptă Alternative für Deutschland (AfD) pe rețeaua de socializare X.

„Merz nu vrea să excludă trimiterea de soldați germani în Ucraina. Aceasta nu ar fi menținere a păcii, ci o escaladare durabilă împotriva Rusiei. O spunem clar: nu vă vom trimite în Ucraina!”, continuă AfD.

În timp ce problema garanțiilor de securitate oferite de aliații Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Moscova a fost abordată miercuri de șefii de stat major ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), simpla ipoteză – teoretică pentru moment – a trimiterii de trupe germane în Ucraina a declanșat o controversă aprinsă la Berlin.