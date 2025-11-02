Drulă, la lansarea candidaturii: Alegerea pe care trebuie să o facem pe 7 decembrie va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicuşor Dan şi a lăsa Bucureştiul din nou pe mâna grupărilor de interese / Provocare lansată contracandidaţilor

Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitelei, Cătălin Drulă, a declarat că, în 7 decembrie, bucureştenii au de ales între a continua drumul onest deschis de Nicuşor Dan şi lăsarea Bucureştului pe mâna unor grupări de interese, transmite News.ro.

”Avem alegeri aşadar. Alegeri pentru noul primar al Capitalei, în 7 decembrie. Dar mai important atât, alegerea pe care trebuie să o facem pe 7 decembrie va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicuşor Dan şi a lăsa Bucureştiul din nou pe mâna acelor grupări de interese care din păcate roiesc şi în jurul partidelor şi care au adus oraşul ăsta într-o stare de decapitalizare. Şi zilele acestea am văzut destul de multă, nu ştiu cum să zic, descurajare. Oamenii se întreabă dacă mai e loc în societate, în administraţie de cinste”, a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a menţionat că, în calitate de ministru al Transporturilor, a reuşit să facă PNRR şi să semneze contractul pentru A0.

”Eu am fost ministru 8 luni, că lumea crede că am fost câţiva ani ministrul Transportelor …În 8 luni am reuşit să facem (…) şi PNRR-ul, am reuşit şi să semnăm contractul pentru A0, ringul de autostradă al oraşului, am reuşit şi să dăm drumul la licitaţie pentru A7, un proiect enorm de important pentru România şi am reuşit şi să stau drept în faţa celor care vreau să facă rău acestei ţări”, a spus Drulă.

Candidatul USR la Primăria Capitalei a menţionat că, în perioada următoare, va avea mai multe zile de discuţii cu Bucureştenii, pentru a le explica programul său.

Drulă le-a cerut contracandidaţilor săi să se pronunţe în privinţa legii rezultată din referendumul din Capitală.

”Să nu ne amăgim, n-am ajuns aici dintr-o greşeală, dintr-o eroare, am ajuns aici pentru că politicienii de la centru au vrut să-l blocheze pe primarul general şi asta s-a accentuat în mandatul lui Nicuşor Dan, să-i pună piedici, de fapt ei afectând acest oraş. Avem acest referendum votat şi nu înţeleg ce mai dezbatem pentru a-l implementa. Eu am văzut că Guvernul nu face şi am depus legea în Parlament. Legea aşteaptă votul tuturor partidelor. Am contracandidaţi de la aceste partide, îi aştept să se pronunţe în legătură cu această lege, dar această tergiversare ne arată exact pericolul pentru acest oraş. Reţelele legate de partidele care nu votează acest referendum vor să menţină oraşul în starea actuală de subdezvoltare şi de fragmentare. Pentru ei e mai bine să aibă şase oraşe mici şi incoerente decât o metropolă, din păcate. Dar eu sunt optimist. Sunt optimist, îl avem alături de noi pe preşedintele României”, a mai declarat Cătălin Drulă.

