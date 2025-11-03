Paradoxul din ATP: Sinner pierde locul 1 după o săptămână – Este „victima” propriilor victorii

Jannik Sinner a revenit pe primul loc din ierarhia ATP la o distanță de 54 de zile după ce a pierdut finala de la US Open. Bucuria italianului nu va dura însă mult: el va ceda peste doar o săptămână locul 1 pentru că a avut rezultate prea bune în 2024, transmite Gazzetta dello Sport.

Sinner pierde temporar puncte din 2024, iar Alcaraz îl va detrona de pe 1 ATP după o săptămână

Sună ciudat, dar este adevărul din ATP: Jannik Sinner va pierde după doar șapte zile locul 1 mondial din cauza rezultatelor excelente de anul trecut.

Concret, rocada de la vârful ierarhiei va fi posibilă după „actualizarea punctelor din sezonul trecut”.

Conform acestor calcule, Sinner va pierde cele 1500 de puncte pe care le-a cucerit anul trecut grație victoriilor pe linie de la Turneul Campionilor.

De cealaltă parte, Carlos Alcaraz a fost eliminat din faza grupelor și a bifat doar o singură victorie: în aceste condiții, el va pierde doar 200 de puncte.

Săptămâna viitoare, Sinner va avea 10 mii de puncte, în timp ce Alcaraz se va putea lăuda cu 11.050 de puncte.

Ibericul va profita astfel de sistemul de calcul din circuitul ATP.

Cu această deducere din numărul total de puncte, Sinner va fi cap de serie numărul doi la ediția din acest an a Turneului Campionilor de la Torino.

Vorbim, desigur, despre o pierdere temporară a acestor puncte, ierarhia luând în calcul punctele câștigate în ultimul an calendaristic.

Sinner este „victima” performanței sale extraordinare din 2024, însă va avea ocazia să revină pe 1 în următoarea perioadă.