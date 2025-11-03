Coborâre abruptă pentru Anca Todoni – Situația jucătoarelor din România în ierarhia WTA
Anca Todoni a înregistrat o coborâre importantă de 23 de locuri în ierarhia WTA, jucătoarea din România aflându-se în acest moment pe locul 144. Jaqueline Cristian este și în această săptămână sportiva cu cea mai bună clasare dintre tricolore, ea fiind urmată de Sorana Cîrstea.
Jucătoare din România în ierarhia WTA
39 Jaqueline Cristian 1324 puncte
44 Sorana Cîrstea 1243 (+1 loc)
99 Gabriela Ruse 757 (+1)
124 Irina Begu 634
144 Anca Todoni 522 (-23)
223 Miriam Bulgaru 327
294 Gabriela Lee 227 etc
Jucătoare din România în ierarhia WTA de dublu
57 Sorana Cîrstea 1514
68 Gabriela Ruse 1227 (+2)
97 Monica Niculescu 832 (+22)
122 Jaqueline Cristian 677
164 Irina Begu 495 (+4)
226 Irina Bara 369 (-4) etc.
WTA, primele zece locuri
1 Aryna Sabalenka 9870
2 Iga Swiatek 8195
3 Coco Gauff 6563
4 Amanda Anisimova 5887
5 Jessica Pegula 5183
6 Elena Rybakina 4350
7 Madison Keys 4335
8 Jasmine Paolini 4325
9 Mirra Andreeva 3375
10 Ekaterina Alexandrova 3375.
