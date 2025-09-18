Preşedintele brazilian Lula a semnat o lege ce impune limite în utilizarea reţelelor sociale de către copii şi adolescenţi, cu un mesaj către Trump

Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a semnat miercuri o lege ce impune limite în utilizarea reţelelor sociale de către copii şi adolescenţi cu un mesaj către omologul său american, Donald Trump, un critic tenace al tuturor formelor de reglementare a internetului, informează joi EFE.

„Facem un pas important în direcţia suveranităţii digitale a Braziliei”, a declarat preşedintele Lula cu această ocazie, afirmând că noua lege „nu afectează nicio companie, indiferent din ce ţară provine, care vine în Brazilia să lucreze conform legilor braziliene”.

În luna august, preşedintele american Donald Trump a impus o serie de taxe de 50% asupra multor produse braziliene, în parte ca represalii pentru procesul în care fostul preşedinte Jair Bolsonaro a fost condamnat pentru încercarea de lovitură de stat, dar şi pentru reglementările existente în ţară referitoare la reţelele sociale, pe care le consideră o ameninţare pentru companiile americane din sector.

„Sper că Trump ia aminte la acest act” legislativ deoarece acesta nu face altceva decât să implementeze „un cadru de reglementare pentru protecţia copiilor şi a adolescenţilor” brazilieni, a afirmat Lula, transmite Agerpres.

Potrivit liderului brazilian, „suveranitatea digitală înseamnă întărirea sistemului, făcându-l mai deschis pentru companiile străine care doresc să investească în Brazilia respectând legile naţionale”, fără nicio formă de „şantaj sau interferenţă” în activitatea sectorului privat.

„Importanţa reţelelor sociale nu poate fi negată”, acestea fiind „sursă de cunoaştere şi alternativă de muncă pentru milioane de oameni”, dar, „de asemenea, este adevărat că ele nu sunt şi nu pot fi mai presus de lege”, a declarat Luiz Inacio Lula da Silva.

În acest context, a subliniat că „reţelele sociale nu pot fi folosite pentru a răspândi minciuni, discursuri de ură sau violenţă împotriva copiilor sau femeilor” şi a subliniat că acesta este spiritul noii legi ce a fost adoptată cu o majoritate largă în Parlamentul brazilian.

Noua lege, printre alte prevederi, obligă platformele de internet să adopte niveluri maxime de protecţie a datelor în cazul copiilor şi a adolescenţilor, ceea ce include „sisteme de încredere” de verificare a vârstei. De asemenea, minorii cu vârsta sub 16 ani vor putea fi acceptaţi pe reţele doar cu o autorizaţie expresă din partea părinţilor, care trebuie să aibă mecanisme adecvate pentru a supraveghea utilizarea acestora.

Alte măsuri prevăzute de lege interzic trimiterea de conţinut pornografic sau violent către conturile minorilor, care nu vor avea, de asemenea, acces la jocuri de noroc în spaţiul virtual, printre diversele limitări.