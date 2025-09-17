EXCLUSIV Pensionar special, fost polițist în DNA și DGA, în prezent șef peste investițiile de 14 miliarde de euro ale Ministerului Energiei: Constantin Bordeianu a fost condamnat penal de două ori în 2024 și 2025 pentru conducere fără permis

Constantin Bordeianu, unul dintre cei mai puternici funcționari din Ministerul Energiei, a fost condamnat definitiv în două dosare diferite, unul din 2024, și altul din 2025, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, rezultă dintr-o investigație realizată de G4Media.ro

Informațiile despre aceste condamnări apar pe portalul instanțelor de judecată din București și Sinaia în aprilie 2024, septembrie 2024 și septembrie 2025. Fost agent și ofițer de poliție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției Generale Anticorupție, Bordeianu s-a angajat, după ce a ieșit la pensie, la Ministerul Energiei, inițial drept consilier superior, în prezent fiind director general al Direcției Generale Investiții, structură care are în administrare investiții cifrate la aproape 14 miliarde de de euro ale acestei instituții.

Contactat de G4Media.ro, Bordeianu a cerut ca întrebările să-i fie adresate prin intermediul Biroului de Presă al Ministerului care nu a trimis un punct de vedere asupra situației angajatului său până la ora editării acestui material.

Conform hotărârii definitive nr. 1113 din 30 septembrie 2024 a Curții de Apel București prin care s-a menținut o decizie din aprilie același an a Judecătoriei Sectorului 1 Constantin Bordeianu a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale de 6.000 de lei pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de articolul 335 alin. 2 din Codul Penal.

Judecătorii au dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și l-au obligat pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate (Program pentru dezvoltare abilități sociale și comportamentale adulți, derulat la Cabinet Individual de Psihologie „Sbârnă Simona Carmen”).

Pe parcursul termenului de supraveghere Constantin Bordeianu ar trebui să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin Sectorul Cimitire, Monumente şi Servicii Funerare sau, în subsidiar, dacă nu poate efectua munca acolo, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov – Centrul de Primire în Regim de Urgență Săftica din comuna Balotești, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În motivarea deciziilor, consultate de G4Media.ro, s-a arătat că, la data de 23 iunie 2021, în jurul orei 17:10, inculpatul a condus autoturismul marca Volkswagen Passat, cu nr. de înmatriculare (…) în Piața Universității, sector 1, București, având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat în perioada 28 mai 2021 – 26 iunie 2021, motivul reținerii permisului fiind nerespectarea unei reguli privind depășirea la data de 12 mai 2021.

În justificarea pedepsei, judecătorul a menționat că ”inculpatul este integrat în societate, fiind pensionar (56 de ani, fost cadru militar) şi este la primul contact cu legea penală, a recunoscut comiterea faptei încă din primul moment, iar fapta sa nu presupune o gravitate crescută, nefiind urmarea unei rele-credinţe (…)”

Bordeianu a depus apel, cerând ”să se dispună renunţarea la aplicarea pedepsei întrucât fapta este de o periculozitate redusă” și invocând, printre altele, faptul că ”pedeapsa ce i-a fost aplicată, respectiv amenda penală de 6.000 de lei, este excesivă, este egală cu valoarea unei pensii pe o lună, deşi inculpatul continuă să lucreze.” Curtea de Apel a decis, însă, că ”infracţiunea săvârşită nu prezintă o gravitate atât de redusă încât să justifice o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei. (…) stabilirea unei pedepse cu amenda penală, a cărei aplicare este amânată constituie oricum o soluţie blândă” și i-a respins apelul ca nefondat, sentința rămânând definitivă pe 30 septembrie 2024.

Șase luni mai târziu, pe 28 martie 2025, Bordeianu a fost trimis din nou în judecată pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni la data de 13 octombrie 2021, dosarul penal fiind înregistrat la Judecătoria Sinaia. În urmă cu două zile, prin decizia nr. 83 din 15 septembrie, și această instanță l-a găsit vinovat, condamnându-l la 4 luni de închisoare, decizia putând fi atacată cu apel.

Constatând concursul de infracțiuni între faptele din 23 iunie 2021 și 13 octombrie 2021, completul de judecată a contopit cele două pedepse rezultând pedeapsa de 4 luni închisoare și 6.000 lei amendă penală, cu amânarea aplicării pedepsei rezultante, termenul de supraveghere fiind de 2 ani de la data deciziei definitive din primul dosar. De asemenea, Bordeianu trebuie să presteze aceleași ore de muncă în folosul comunității și să meargă la un psiholog.

În motivarea acestei decizii, de asemenea consultată de G4Media.ro, s-a reţinut, în esenţă, că la data de 13 octombrie 2021, în jurul orei 17:00, inculpatul a condus un autoturism pe DN1 având dreptul de a conduce suspendat ca urmare a întocmirii dosarului penal anterior, din iunie 2021, soldat, în final, cu amenda penală de 6.000 de lei.

Și de această dată Bordeianu a recunoscut în totalitate fapta. În alegerea pedepsei, judecătorul a observat că ”inculpatul tratează cu superficialitate sancțiunile ce îi sunt aplicate și că nu ține cont de normele de circulație rutieră ori de dispozițiile autorității care constată abaterile de la aceste norme. O conduită orientată spre încălcarea normelor de circulație rutieră, indiferent de obiectul lor de reglementare, creează întotdeauna un risc pentru circulația rutieră și integritatea celorlalți participanți la trafic”, dar i-a acordat circumstanțe atenuante pe baza faptului că ”acesta are un loc de muncă, în cadrul Ministerului Energiei, director general grad II.”

Din declarațiile de avere depuse în trecut pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI) se vede că Bordeianu s-a angajat la această instituție, drept consilier superior, în 2019, avansând, din 2021, pe poziția de director general al Direcției Generale de Investiții pe care o ocupă și în prezent. Ministerul Energiei era condus în 2019 de Anton Anton (ALDE) iar din decembrie de Virgil Popescu (PNL) iar în 2021, anul promovării lui Bordeianu în funcția de director, ministerul era condus în continuare tot de Virgil Popescu (PNL).

Din alte declarații de avere de pe site-ul ANI reiese că în 2008 Bordeianu a fost agent de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, iar între 2010 și 2017 ofițer de poliție în cadrul Direcției Generale Anticorupție, structură a Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

După pensionare, el a lucrat inițial la o firmă de pază și protecție deținută de Consiliul Local al Sectorului 3. De menționat că între 2023 și 2024 declarații de avere ale sale indică faptul că, pentru o perioadă, Bordeianu a ocupa un post de director în cadrul altei firme de stat – Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A, la care a raportat pentru anul 2024 un venit de 184.214 lei (15.300 lei lunar).

În același document, care reprezintă cea mai recentă declarație de avere a sa, Bordeianu a scris că în 2024 a încasat o pensie MAI de 163.740 lei (13.645 lei lunar). În aprilie 2025, el a plecat din CNCIR și a revenit pe poziția de conducere de la Direcția de Investitii a Ministerului Energiei.

Conform unui comunicat din 2024 al instituției, Ministerul Energiei anunța investiții record de peste 13,6 miliarde de euro. ”Fondurile alocate provin din PNRR, Fondul pentru Modernizare, Scheme naționale și Planul Național de Investiții și sunt distribuite prin diverse mecanisme de finanțare. (…) Printre beneficiarii banilor puși la dispoziție de Ministerul Energiei se află proiecte ale companiilor strategice din sectorul energetic, precum Transelectrica și Transgaz sau ale companiilor cu tradiție în energie, precum Complexul Energetic Oltenia și Romgaz.”

În luna august, Constantin Bordeianu a apărut într-un video postat pe Facebook de Florin Gabriel Matei, aparent patron al unei pensiuni din județul Argeș, după ce a trecut cu telefonul pe lângă invitații la o petrecere ocazionată de ziua de naștere a comisarului Relu Gigină, tatăl polițistului care a murit în coloana oficială a fostului ministru Gabriel Oprea. La masă s-au aflat mai mulți actuali sau foști absolvenți ai unei școli militare/de poliție pe care o parte dintre cei prezenți ar fi frecventat- o în urmă cu 30 de ani: ”Domnul Corina”, Petre Stana, Cătălin Dicu ”de la Penitenciar”, ”Domnul comisar Dajiu”, ”frații noștri de la Olt”, ”Domnul general Bordeianu”, primarul comunei Băbana, Bebe Vasile Ivan și ”sărbătoritul Relucă” (Gigină).

