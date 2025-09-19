EXCLUSIV Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja denunță un posibil abuz la promovarea directorului dublu condamnat care gestionează proiecte de 14 miliarde de euro: Fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate

Sebastian Burduja (PNL), fostul ministru al Energiei, a denunțat vineri un posibil abuz la promovarea ca director de investiții în minister a lui Constantin Bordeianu, fost polițist condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. Burduja a declarat pentru G4Media că Bordeianu nu îndeplinește criteriile de promovare ca director și spune că ”fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate”.

”În ambele cazuri, avem o posibilă problemă gravă de transparență și legalitate”, a mai declarat Burduja pentru G4Media.

G4Media.ro a dezvăluit, miercuri, în exclusivitate că directorul general al Direcției Generale Investiții, structură care are în administrare investiții cifrate la aproape 14 miliarde de de euro, este fostul ofițer de poliție Constantin Bordeianu, fără nici o expertiză în domeniul energiei. În plus, acesta a fost condamnat penal în 2024 și 2025 pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Burduja arată într-o declarație pentru G4Media că fostul polițist Bordeianu nu îndeplinește criteriile pe care el, ca ministru, le-a stabilit ca fiind obligatorii pentru postul de director de investiții.

”Pe funcția de director general al celei mai importante structuri ale ministerului energiei, Direcția Generală Investiții, ar fi fost titularizată o persoană care nu ar fi putut ocupa legal această funcție. Fișa de post pe care am semnat-o împreună cu secretarul general al ministerului prevedea condiții minime clare și de bun simț: studii de specialitate (tehnic, economic sau juridic), cunoașterea limbii engleze sau franceze la nivel minim B2 și experiență de minimum 3 ani în gestionarea programelor de finanțare europeană, în instituții cu rol de Autoritate de Management sau Organism Intermediar”, a spus Burduja.

”Din ceea ce apare acum în spațiul public, e clar că profilul postului și realitatea nu mai corespund. Fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate. În ambele cazuri, avem o posibilă problemă gravă de transparență și legalitate. Este ironic și revoltător: după ce am muncit să punem România pe harta marilor investiții energetice cu finanțare europeană, acum vedem cum banii contribuabililor pot ajunge pe mâna unor persoane care nu îndeplinesc criteriile minime și care au posibile probleme de integritate”, a mai declarat Sebastian Burduja.

Fostul ministru al Energiei a spus și cum a fost blocată reorganizarea ministerului și că fișele de post pe care le-a stabilit nu au fost respectate.

”Încă din luna ianuarie 2025, am anunțat demararea reorganizării ministerului energiei, cu desființarea a 20% din totalul posturilor și 35% dintre posturile de conducere. Am fost prima instituție centrală care a inițiat un demers atât de amplu de eficientizare a activității. Finalizarea acestui proces, cu respectarea tuturor termenelor și procedurilor legale, trebuia făcută în termen de 45 de zile de la adoptarea hotărârii de guvern (a fost adoptată în data de 9 mai 2025). Din informațiile publice, am constatat cu stupoare că procesul de reorganizare nu a fost finalizat nici acum și nici nu a respectat fișele de post pe care le-am semnat ca ministru, alături de secretarul general Constantin Saragea”, a spus Burduja.

Pe de altă parte, actualul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a declarat vineri pentru G4Media.ro că ”nu este fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici” și că va demara o anchetă internă pentru a analiza ce cadru legal are pentru a-l sancționa pe directorul Constantin Bordeianu.

”L-am găsit pe om aici în instituție, nici eu nu sunt fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici. Nu am avut ce să îi fac, am terminat un proces de reorganizare setat încă din luna mai, cu o nouă organigramă și cu structura posturilor. Eu doar am dus la capăt procesul de reorganizare deja stabilit. Când desființezi postul unui director general trebuie să îi dai opțiune să opteze pentru un alt post de director general sau un post de același nivel”, a mai spus Ivan.

Cine e Constantin Bordeianu

Fost agent și ofițer de poliție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției Generale Anticorupție, Bordeianu s-a angajat, după ce a ieșit la pensie, la Ministerul Energiei, inițial drept consilier superior, în prezent fiind director general al Direcției Generale Investiții, structură care are în administrare investiții cifrate la aproape 14 miliarde de de euro ale acestei instituții.

Din declarațiile de avere depuse în trecut pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI) se vede că Bordeianu s-a angajat la această instituție, drept consilier superior, în 2019, avansând, din 2021, pe poziția de director general al Direcției Generale de Investiții pe care o ocupă și în prezent. Ministerul Energiei era condus în 2019 de Anton Anton (ALDE) iar din decembrie de Virgil Popescu (PNL) iar în 2021, anul promovării lui Bordeianu în funcția de director, ministerul era condus în continuare tot de Virgil Popescu (PNL).

După pensionare, el a lucrat inițial la o firmă de pază și protecție deținută de Consiliul Local al Sectorului 3. De menționat că între 2023 și 2024 declarații de avere ale sale indică faptul că, pentru o perioadă, Bordeianu a ocupa un post de director în cadrul altei firme de stat – Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A, la care a raportat pentru anul 2024 un venit de 184.214 lei (15.300 lei lunar).

În același document, care reprezintă cea mai recentă declarație de avere a sa, Bordeianu a scris că în 2024 a încasat o pensie MAI de 163.740 lei (13.645 lei lunar). În aprilie 2025, el a plecat din CNCIR și a revenit pe poziția de conducere de la Direcția de Investitii a Ministerului Energiei.

Conform unui comunicat din 2024 al instituției, Ministerul Energiei anunța investiții record de peste 13,6 miliarde de euro. ”Fondurile alocate provin din PNRR, Fondul pentru Modernizare, Scheme naționale și Planul Național de Investiții și sunt distribuite prin diverse mecanisme de finanțare. (…) Printre beneficiarii banilor puși la dispoziție de Ministerul Energiei se află proiecte ale companiilor strategice din sectorul energetic, precum Transelectrica și Transgaz sau ale companiilor cu tradiție în energie, precum Complexul Energetic Oltenia și Romgaz.”

EXCLUSIV Pensionar special, fost polițist în DNA și DGA, în prezent șef peste investițiile de 14 miliarde de euro ale Ministerului Energiei: Constantin Bordeianu a fost condamnat penal de două ori în 2024 și 2025 pentru conducere fără permis

Declarația integrală a lui Sebastian Burduja pentru G4Media:

Precizări privind reorganizarea Ministerului Energiei și anumite numiri

Încă din luna ianuarie 2025, am anunțat demararea reorganizării ministerului energiei, cu desființarea a 20% din totalul posturilor și 35% dintre posturile de conducere. Am fost prima instituție centrală care a inițiat un demers atât de amplu de eficientizare a activității. Finalizarea acestui proces, cu respectarea tuturor termenelor și procedurilor legale, trebuia făcută în termen de 45 de zile de la adoptarea hotărârii de guvern (a fost adoptată în data de 9 mai 2025).

Din informațiile publice, am constatat cu stupoare că procesul de reorganizare nu a fost finalizat nici acum și nici nu a respectat fișele de post pe care le-am semnat ca ministru, alături de secretarul general Constantin Saragea.

Astfel, pe funcția de director general al celei mai importante structuri ale ministerului energiei, Direcția Generală Investiții, ar fi fost titularizată o persoană care nu ar fi putut ocupa legal această funcție. Fișa de post pe care am semnat-o împreună cu secretarul general al ministerului prevedea condiții minime clare și de bun simț: studii de specialitate (tehnic, economic sau juridic), cunoașterea limbii engleze sau franceze la nivel minim B2 și experiență de minimum 3 ani în gestionarea programelor de finanțare europeană, în instituții cu rol de Autoritate de Management sau Organism Intermediar. Cerințe esențiale, având în vedere implicarea DGI în administrarea Fondului pentru Modernizare și a proiectelor PNRR, unde – în mandatul meu – am atras și gestionat, împreună cu colegii de la DGI, proiecte de peste 14 miliarde de euro. De altfel, pozițiile de ADJUNCT din cadrul DGI au prevăzute aceste criterii prin fișele de post. Ar fi un nonsens ca șeful structurii să nu le îndeplinească, dar să fie obligatorii pentru adjuncți.

Într-adevăr, în cadrul procesului de reorganizare, am stabilit criterii clare și rezonabile pentru poziția de director general investiții: experiență solidă în fonduri europene, expertiză profesională reală și integritate.

Din ceea ce apare acum în spațiul public, e clar că profilul postului și realitatea nu mai corespund. Fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate. În ambele cazuri, avem o posibilă problemă gravă de transparență și legalitate.

Este ironic și revoltător: după ce am muncit să punem România pe harta marilor investiții energetice cu finanțare europeană, acum vedem cum banii contribuabililor pot ajunge pe mâna unor persoane care nu îndeplinesc criteriile minime și care au posibile probleme de integritate.

Cetățenii au dreptul să știe cum și de ce se ajunge aici. Și au dreptul să ceară explicații. Pentru că România nu-și permite să facă experimente cu miliarde de euro din bani publici. Ministerul Energiei are o miză strategică pentru viitorul acestei țări.