EXCLUSIV Ministrul energiei (PSD) despre directorul cu două condamnări pentru conducere fără permis, fost ofițer de poliție care gestionează proiecte de 14 miliarde de euro: ”Nici eu nu sunt fericit cu oameni fără expertiză betonați pe contracte”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, pentru G4Media.ro că ”nu este fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici”, dar că va demara o anchetă internă pentru a analiza ce cadru legal are pentru a-l sancționa pe directorul Constantin Bordeianu, condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. G4Media.ro a dezvăluit, miercuri, în exclusivitate că directorul general al Direcției Generale Investiții, structură care are în administrare investiții cifrate la aproape 14 miliarde de de euro, este fostul ofițer de poliție Constantin Bordeianu, fără nici o expertiză în domeniul energiei. În plus, acesta a fost condamnat penal în 2024 și 2025 pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

”Faptele acestui funcționar sunt în afara activității profesionale din Ministerul Energiei. Analizez ce cadru legal am pentru sancționa un funcționar care generează dezbateri cu tentă negativă la adresa Ministerului Energiei în spațiul public. În acest sens demarez o analiză/anchetă internă pe această temă”, a declarat Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD) pentru G4Media.ro

Întrebat ce expertiză are un fost ofițer de poliție în gestionarea proiectelor de la Ministerul Energiei, Bogdan Ivan a declarat:

”L-am găsit pe om aici în instituție, nici eu nu sunt fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici. Nu am avut ce să îi fac, am terminat un proces de reorganizare setat încă din luna mai, cu o nouă organigramă și cu structura posturilor. Eu doar am dus la capăt procesul de reorganizare deja stabilit. Când desființezi postul unui director general trebuie să îi dai opțiune să opteze pentru un alt post de director general sau un post de același nivel”.

Fost agent și ofițer de poliție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției Generale Anticorupție, Bordeianu s-a angajat, după ce a ieșit la pensie, la Ministerul Energiei, inițial drept consilier superior, în prezent fiind director general al Direcției Generale Investiții, structură care are în administrare investiții cifrate la aproape 14 miliarde de de euro ale acestei instituții.

Din declarațiile de avere depuse în trecut pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI) se vede că Bordeianu s-a angajat la această instituție, drept consilier superior, în 2019, avansând, din 2021, pe poziția de director general al Direcției Generale de Investiții pe care o ocupă și în prezent. Ministerul Energiei era condus în 2019 de Anton Anton (ALDE) iar din decembrie de Virgil Popescu (PNL) iar în 2021, anul promovării lui Bordeianu în funcția de director, ministerul era condus în continuare tot de Virgil Popescu (PNL).

După pensionare, el a lucrat inițial la o firmă de pază și protecție deținută de Consiliul Local al Sectorului 3. De menționat că între 2023 și 2024 declarații de avere ale sale indică faptul că, pentru o perioadă, Bordeianu a ocupa un post de director în cadrul altei firme de stat – Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A, la care a raportat pentru anul 2024 un venit de 184.214 lei (15.300 lei lunar).

În același document, care reprezintă cea mai recentă declarație de avere a sa, Bordeianu a scris că în 2024 a încasat o pensie MAI de 163.740 lei (13.645 lei lunar). În aprilie 2025, el a plecat din CNCIR și a revenit pe poziția de conducere de la Direcția de Investitii a Ministerului Energiei.

Conform unui comunicat din 2024 al instituției, Ministerul Energiei anunța investiții record de peste 13,6 miliarde de euro. ”Fondurile alocate provin din PNRR, Fondul pentru Modernizare, Scheme naționale și Planul Național de Investiții și sunt distribuite prin diverse mecanisme de finanțare. (…) Printre beneficiarii banilor puși la dispoziție de Ministerul Energiei se află proiecte ale companiilor strategice din sectorul energetic, precum Transelectrica și Transgaz sau ale companiilor cu tradiție în energie, precum Complexul Energetic Oltenia și Romgaz.”

