Președintele USR, Dominic Fritz: Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea / Acum, problema pe Realitatea Plus e că în august mi-am vizitat socrii în China

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul Timișoarei spune că nu se va scuza niciodată pentru că are o soție de naționalitate chineză și pentru că trăiește cu familia sa „o viață care uneori nu se potrivește cu prejudecățile unora”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea.

Acum, problema pe Realitatea Plus e că în august mi-am vizitat socrii în China.

N-am mai fost de 2 ani la ei. Singurul lor copil (soția mea) și singura lor nepoată (fiica mea) locuiesc la 7.000 km distanță. Născută în pandemie, a durat aproape 2 ani până când fetița mea și-a îmbrățișat bunicii pentru prima oară.

Nu zic că ne este ușor să echilibrăm viața de familie cu jobul meu de primar și președinte de partid. Dar sunt mândru că atunci când vin acasă sau atunci când mergem în vizită la familiile noastre (chiar dacă e mult prea rar), atunci sunt tată, soț, fiu și ginere. Nu ”domnul primar” sau ”domnul președinte”. Așa că mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță.

Pe soția mea am cunoscut-o la facultate în Paris, unde am fost colegi de bancă într-un curs de drept public internațional, în 2007. Înțeleg că primarul german cu soția chinezoaică și copil născut la Timișoara nu este neapărat pe placul tuturor naționaliștilor. Dar nu mă voi scuza niciodată pentru familia mea, pentru valorile noastre sau pentru faptul că trăim o viață care uneori nu se potrivește cu prejudecățile unora.

Acestea fiind spuse, o iau ca pe un compliment că momentan nu au cu ce să-mi atace activitatea politică și administrativă. Am și revenit din vacanța de mult și turez motoarele de le fac în ciudă haterilor”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.