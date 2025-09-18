Trump a desemnat mişcarea „Antifa” drept organizaţie teroristă / ”Voi recomanda ca persoanele care finanţează „Antifa” să facă obiectul unei anchete aprofundate”

Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării „Antifa”, un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizaţie „teroristă”, la o săptămână după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, transmite News.ro.

„Am plăcerea de a informa numeroşii noştri patrioţi americani că desemnez „Antifa”, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă şi periculoasă, ca organizaţie teroristă”, a declarat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, folosind majuscule, după cum obişnuieşte.

„Voi recomanda, de asemenea, cu tărie ca persoanele care finanţează „Antifa” să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme şi practici juridice”, a declarat Donald Trump, care se află în prezent în Marea Britanie pentru o vizită de stat.

Casa Albă a anunţat la începutul săptămânii intenţia sa de a reprima ceea ce califică drept „terorism intern” de stânga, după asasinarea lui Charlie Kirk.

Tyler Robinson, suspectul în acest caz de omor, este prezentat de o mare parte a dreptei ca un ucigaş de „extremă stânga”, deoarece le-a denunţat celor apropiaţi „ura” pe care, potrivit lui, o promova Kirk şi a folosit muniţie gravată cu inscripţii antifasciste.

El a fost pus sub acuzare marţi de autorităţi, care au cerut pedeapsa capitală pentru el.

Figură a dreptei americane în vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk îşi folosea milioanele de abonaţi de pe reţelele sociale şi intervenţiile sale în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump în faţa tinerilor şi pentru a-şi promova ideile naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie.