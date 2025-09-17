G4Media.ro
Investitori turci, interesaţi să preia combinatul siderurgic de la Hunedoara după închiderea…

Producție oțel Liberty Galați
Sursa foto Liberty Galați

Investitori turci, interesaţi să preia combinatul siderurgic de la Hunedoara după închiderea acestuia de către ArcelorMittal

17 Sep

O delegaţie de investitori din Turcia şi-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuţii pe această temă fiind purtate, miercuri, cu preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Laurenţiu Nistor, şi cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

„Deşi aceşti investitori nu au fost primiţi la combinat, discuţiile purtate ne dau motive reale de speranţă. Am constatat deschidere, seriozitate şi un interes autentic pentru acest obiectiv strategic al judeţului nostru. Hunedoara are o istorie bogată în domeniul siderurgiei, care a marcat identitatea şi destinul oraşului şi al judeţului timp de generaţii. Oameni harnici şi pricepuţi au construit aici un simbol al industriei româneşti. Această tradiţie nu trebuie să se piardă”, a notat, pe pagina sa de Facebook, preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Acesta şi-a manifestat convingerea că municipiul Hunedoara că, „prin colaborare şi seriozitate”, vor fi identificate soluţiile ce vor asigura continuitatea şi dezvoltarea economică a zonei.

Conducerea ArcelorMittal a anunţat pe 12 septembrie că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, motivând preţurile foarte mari la energia electrică şi concurenţa venită din partea produselor venite din afara UE, transmite Agerpres.

Parlamentarii PSD din judeţul Hunedoara, dar şi primarul municipiului Hunedoara, au solicitat, în această săptămână, premierului Ilie Bolojan şi miniştrilor Finanţelor, Economiei şi Energiei, desecretizarea contractului de privatizare a fostului combinat siderurgic, care a trecut în anul 2003 în proprietatea actualei companii ArcelorMittal, precum şi verificarea, de către Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS) a modului în care au fost respectate prevederile din contract.

Într-o scrisoare deschisă, deputaţii Natalia Intotero şi Ilie Toma, alături de senatorul Cristian Resmeriţă, cer să fie comunicată valoarea ajutoarelor de stat primite de către ArcelorMittal SA de la privatizare şi până în prezent, defalcat pe ani, şi punerea la dispoziţie a rapoartelor de monitorizare a privatizării combinatului siderurgic din Hunedoara.

Producţia la ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajaţi, a încetat din 5 septembrie, salariaţii fiind trimişi în şomaj tehnic.

