Organizația Human Rights Watch acuză Israelul de strămutarea forțată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care vor să-l demilitarizeze

Organizaţia pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat miercuri Israelul de strămutarea forţată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care autorităţile israeliene doresc să îl demilitarizeze, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

”Forţele israeliene care ocupă anumite părţi din sudul Siriei începând din decembrie 2024 au comis abuzuri faţă de localnici, în special deplasări forţate, care constituie o crimă de război”, a afirmat HRW într-un comunicat.

De la răsturnarea de la putere a lui Bashar al-Assad pe 8 decembrie 2024, Israelul a efectuat sute de lovituri contra poziţiilor militare din Siria vecină, afirmând că vrea să împiedice ca arsenalul militar să cadă în mâinile noilor autorităţi islamiste.

De asemenea, armata israeliană a penetrat în zona tampon demilitarizată din Platoul Golan, iar forţele sale efectuează periodic incursiuni în sudul Siriei. Trupele israeliene ocupă poziţii în acest sector.

HRW a indicat că ”forţele israeliene au capturat şi demolat case, au împiedicat localnicii să aibă acces la bunurile lor şi la mijloace de subzistenţă şi i-au arestat în mod arbitrar pentru a-i transfera în Israel”.

Miercuri dimineaţă, televiziunea de stat siriană a anunţat că forţe israeliene au capturat patru bărbaţi în sate aflate lângă zona tampon din provincia Qouneitra ”în timpul unei operaţiuni de curăţare”.

La începutul lunii septembrie, media oficiale a anunţat că Israelul capturase şapte persoane în aceeaşi regiune, armata israeliană afirmând că a capturat indivizi ”suspectaţi de activităţi teroriste” şi că i-a transferat în Israel pentru a-i interoga.

Siria a declarat marţi că lucrează cu Statele Unite în vederea unui ”acord de securitate” cu Israelul.

Acest anunţ se înscrie într-un plan susţinut de SUA şi Iordania, care vizează pacificarea zonei de sud a Siriei, unde în iulie au avut loc violenţe intercomunitare în regiunea Sweida, unde druzii sunt majoritari.

Israelul a intervenit militar la acea vreme, susţinând că acţionează pentru a proteja comunitatea druză.