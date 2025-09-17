Spitalul Judeţean Galaţi a intrat în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut / Ministrul Sănătății: De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de Ministerul Sănătăţii. ”Pentru pacienţii din întreaga regiune, aceasta înseamnă şanse reale de viaţă, acces mai rapid la tratament în momente critice şi echipe medicale pregătite să intervină la secundă”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, transmite News.ro.

”Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi intră oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut (AP-IMA). Fiecare minut contează atunci când vorbim despre un infarct miocardic acut. Viaţa unui om depinde de rapiditatea cu care primeşte tratamentul potrivit. Am vizitat acest spital şi am văzut cu ochii mei ce înseamnă condiţii moderne de cardiologie intervenţională şi dedicare medicală – dovezi clare că serviciile medicale corecte pot fi oferite atunci când există voinţă, investiţii şi organizare”, a transmis, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta a precizat că Programul AP-IMA este finanţat direct de Ministerul Sănătăţii şi asigurǎ materiale sanitare, consumabile şi medicmante cu aceastǎ destinaţie.

”Pentru pacienţii din întreaga regiune, aceasta înseamnă şanse reale de viaţă, acces mai rapid la tratament în momente critice şi echipe medicale pregătite să intervină la secundă. De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit să intervină. Astăzi, Galaţiul devine un punct esenţial pe hartǎ pentru tratarea pacienţilor cu IMA cât mai aproape de casǎ”, a mai transmis ministrul.

Aceasta a apreciat că ”nu există investiţie mai valoroasă decât aceea care salvează vieţi”.