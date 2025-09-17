Guvernul Argentinei lansează privatizarea parțială a companiei care gestionează cele trei centrale nucleare ale țării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul argentinian al lui Javier Milei a anunțat marți lansarea procesului de privatizare parțială a Nucleo Electrica SA, entitatea publică responsabilă de cele trei centrale nucleare ale țării, care asigură 7,4% din energia țării, potrivit boursorama.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Procesul, care va fi oficializat printr-un decret în zilele următoare, prevede „vânzarea a 44% din acțiunile Nucleo Electrica prin intermediul unei licitații naționale și internaționale, în timp ce statul va păstra 51% din capital”, a anunțat presei purtătorul de cuvânt al președintelui, Manuel Adorni.

În plus, „va fi pus în aplicare un program de acționariat care va viza maximum 5% din capital, permițând includerea angajaților în sistemul de acționariat”, a precizat guvernul într-un comunicat.

Nucleo Electrica este responsabilă de cele trei centrale nucleare din Argentina – dintre care una este în prezent oprită pentru recondiționare – cu o putere totală de 1.763 megawați, contribuind cu 7,4% la producția de energie electrică a țării, potrivit datelor oficiale din 2024.

Privatizarea parțială se înscrie în strategia guvernului pentru sectorul nuclear, menită să „promoveze investițiile private în acest sector, cu scopul de a realiza construcția primului reactor modular argentinian, de a prelungi durata de viață a centralelor noastre și de a stimula exploatarea minieră a uraniului, printre alte obiective”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Nucleo Electrica, cu aproximativ 3.000 de angajați, face parte dintr-o listă de întreprinderi vizate de ultraliberalul Javier Milei încă de la preluarea puterii la sfârșitul anului 2023 pentru privatizări totale sau parțiale. Parlamentul a redus considerabil această listă în 2024, de la peste 40 de întreprinderi dorite la aproximativ zece, ceea ce a reprezentat un eșec pentru executiv.

În iulie anul trecut, guvernul a lansat procesul de privatizare a AySA, întreprinderea publică care furnizează apă și servicii de salubritate pentru peste 11 milioane de persoane din Buenos Aires și o parte din aglomerarea urbană, și care are aproximativ 6.200 de angajați.

„Toate întreprinderile publice sunt destinate unui proces ireversibil de privatizare”, a reamintit marți Adorni, în contextul „sfârșitului statului antreprenorial”.

Anunțul privind Nucleo Electrica vine la o zi după prezentarea bugetului pentru 2026 de către Javier Milei, care, deși zguduit de un eșec electoral la începutul lunii septembrie, a dat asigurări că nu se va abate de la politica sa de austeritate bugetară și dereglementare.