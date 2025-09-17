G4Media.ro
Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte…

Sursa foto: Kremlin.ru

Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte premierul indian vorbise la telefon cu Trump

Articole17 Sep • 96 vizualizări 0 comentarii

Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate de Washington din cauza relaţiilor economice dintre ţările lor, relatează AFP, transmite News.ro.

„Relaţiile dintre India şi Rusia s-au bazat întotdeauna exclusiv pe încredere şi prietenie”, a declarat liderul de la Kremlin în cadrul unei reuniuni guvernamentale televizate, la încheierea convorbirii telefonice.

Narendra Modi a declarat la rândul său pe X că cele două ţări sunt hotărâte să-şi consolideze „parteneriatul strategic special şi privilegiat”, adăugând că „India este gata să contribuie în toate modurile posibile la o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina”.

Cei doi lideri au discutat şi despre viitoarea vizită a lui Vladimir Putin în India, prevăzută pentru luna decembrie, potrivit Kremlinului.

Această discuţie are loc la o zi după ce Narendra Modi a vorbit la telefon cu Donald Trump pe tema conflictului din Ucraina şi a taxelor vamale. Donald Trump a majorat tarifele pentru produsele indiene de la 25% la 50% ca sancţiune pentru achiziţiile de petrol rusesc, pe care le consideră un factor ce alimentează conflictul declanşat de Vladimir Putin în Ucraina.

India, aliat de lungă durată al Statelor Unite şi unul dintre cei mai mari importatori de ţiţei din lume, spune că importă petrol din Rusia „deoarece sursele tradiţionale au fost redirecţionate către Europa după izbucnirea conflictului” din Ucraina în februarie 2022.

Vladimir Putin şi Narendra Modi, ale căror ţări colaborează în special în cadrul BRICS, îşi manifestaseră deja apropierea la începutul lunii septembrie, cu ocazia unui summit în China. India anunţase atunci că „nu se va supune” Washingtonului.

