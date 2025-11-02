Obama avertizează în privinţa politicilor „haotice” ale lui Trump şi le cere democraţilor să riposteze

Fostul preşedinte american Barack Obama l-a criticat sâmbătă pe Donald Trump pentru politicile sale „haotice” şi a avertizat asupra pericolelor care ameninţă democraţia americană, făcând campanie pentru democraţi înaintea unor alegeri regionale cu valoare de test, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

La nouă luni de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, s-a îmbunătăţit oare situaţia celor care au vrut să „îşi încerce norocul” cu el? a întrebat retoric fostul preşedinte, aflat la la Norfolk, în Virginia (est).

„Economia funcţionează mai bine pentru voi? Pentru că cu siguranţă s-a îmbunătăţit pentru (Donald) Trump şi familia sa”, a continuat Obama. „Pentru familiile obişnuite, costurile nu au scăzut, ci au crescut, din cauza acestei politici tarifare haotice”, a adăugat el, referindu-se la taxele vamale impuse de Trump.

Barack Obama, care rămâne o figură influentă în cadrul Partidului Democrat, a urcat pe scenă în aplauzele publicului din Virginia, apoi din New Jersey, pentru a susţine doi candidaţi la funcţia de guvernator. Rezultatele acestor alegeri, care vor avea loc marţi, vor fi analizate dincolo de sfera locală şi vor servi, într-o oarecare măsură, ca barometru înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 2026.

Până în acest weekend, Barack Obama a jucat un rol relativ discret în campania electorală. Sâmbătă, el a venit să susţină candidatura fostei membre a Congresului Abigail Spanberger, care este favorită în Virginia, şi a actualei membre democrate a Camerei Reprezentanţilor Mikie Sherrill din New Jersey, care se află la egalitate cu republicanul Jack Ciattarelli.

Fostul preşedinte (2009-2017) a abordat pe larg politica americană, împărtăşind îngrijorările sale. „Nu este nevoie să speculăm asupra pericolelor care ameninţă democraţia noastră: ele sunt foarte reale”, a avertizat el.

El i-a criticat pe republicanii din Congres, care, potrivit lui, „refuză să se opună preşedintelui (Trump) chiar şi atunci când ştiu că acesta depăşeşte limitele” şi s-a declarat, de asemenea, îngrijorat de faptul că instanţa supremă a ţării nu arată „nicio voinţă de a controla excesele acestei administraţii”.

Fostul preşedinte Barack Obama a promovat candidaţii democraţi la funcţia de guvernator în cele două state îndemnând alegătorii să respingă în alegerile de săptămâna viitoare ceea ce el a numit „anarhia şi imprudenţa” administraţiei preşedintelui Donald Trump.

Obama, preşedintele cu două mandate care se bucură în continuare de o mare popularitate în rândul democraţilor, a formulat acuzaţii dure la adresa administraţiei Trump în cadrul mitingurilor electorale la care a participat sâmbătă. „Să recunoaştem, ţara noastră şi politica noastră se află într-o situaţie destul de sumbră în acest moment”, a declarat Obama în faţa unei mulţimi entuziaste de susţinători ai lui Spanberger la Universitatea Old Dominion din Norfolk, Virginia. „Este greu să ştii de unde să începi”, a spus el, „pentru că în fiecare zi Casa Albă oferă oamenilor o nouă porţie de ilegalitate, imprudenţă, răutate şi pur şi simplu nebunie”.

El a mărturisit că a fost surprins de rapiditatea cu care liderii de afaceri, firmele de avocatură şi universităţile au ales să-şi „plece capul” pentru a-l mulţumi pe Trump.

„E ca şi cum fiecare zi ar fi Halloween, doar că sunt numai farse şi niciun cadou”, a spus Obama la mitingul din Newark, New Jersey.

Fostul preşedinte a recurs ocazional la sarcasm când a menţionat deciziile lui Trump, cum ar fi renovarea Casei Albe în contextul continuării blocajului federal. „Sincer să fiu, el s-a concentrat pe unele probleme critice, cum ar fi pavarea Grădinii cu Trandafiri, pentru ca oamenii să nu se murdărească pe pantofi, şi construirea unei săli de bal de 300 de milioane de dolari”, a spus Obama.