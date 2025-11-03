G4Media.ro
Tarifele lui Trump ar putea adăuga 40 de miliarde de dolari la…

Sursa foto: Dreamstime

Tarifele lui Trump ar putea adăuga 40 de miliarde de dolari la costurile de sărbători ale americanilor, avertizează LendingTree

Consumatorii americani ar putea plăti mai mult în acest sezon de sărbători din cauza tarifelor impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit unei analize realizate de platforma financiară LendingTree, transmite News.ro.

La şase luni după anunţul noilor ”tarife de eliberare”, preţurile la anumite produse alimentare şi bunuri de consum au crescut vizibil, iar efectele se vor amplifica pe măsură ce articolele de sezon, depozitate luni de zile în aşteptarea vânzărilor, ajung pe rafturile magazinelor.

LendingTree estimează că tarifele vor adăuga peste 40,6 miliarde de dolari la costurile totale suportate de cumpărători şi comercianţi în perioada sărbătorilor. Din această sumă, consumatorii vor acoperi aproximativ 28,6 miliarde de dolari, adică circa 132 de dolari în plus pentru fiecare cumpărător, în timp ce retailerii vor absorbi restul de 12 miliarde.

”Pentru majoritatea americanilor, 132 de dolari în plus la cheltuielile de sărbători reprezintă o sumă semnificativă. Această povară suplimentară ar putea determina multe familii să reducă numărul cadourilor sau să apeleze la datorii pentru a le cumpăra”, a declarat Matt Schulz, analist-şef la LendingTree.

Cei mai afectaţi vor fi cumpărătorii de electronice, care ar putea plăti în medie 186 de dolari în plus per persoană. Urmează îmbrăcămintea şi accesoriile, cu 82 de dolari suplimentari, iar pentru produse cosmetice, jucării şi alimente creşterile sunt estimate între 12 şi 14 dolari per cumpărător.

Retailerii anticipează o scădere a volumului vânzărilor, însă analiştii se aşteaptă ca cererea pentru produse populare, precum gadgeturile şi articolele vestimentare, să rămână ridicată, chiar dacă preţurile mai mari îi vor forţa pe unii consumatori să facă alegeri mai stricte.

