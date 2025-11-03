Un sondaj privind introducerea monedei euro dezvăluie un analfabetism alarmant în rândul bulgarilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O parte semnificativă a bulgarilor au devenit victime ale puternicului război hibrid care se poartă de ani de zile împotriva aderării Bulgariei la zona euro, arată o analiză a agenției Sega, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Daunele provocate de propaganda negativă, bazată pe jumătăți de adevăr și minciuni sfruntate, sunt atât de grave încât fiecare al patrulea cetățean este convins că la 1 ianuarie 2026, prin înlocuirea levei cu euro, salariile și pensiile vor scădea la jumătate.

Acest lucru este relevat de un sondaj național realizat de agenția JTN, care arată care sunt tendințele în rândul oamenilor legat de introducerea monedei unice. Bulgarii mai puțin educați sunt cei mai ostili schimbării.

Per total, societatea rămâne divizată – aproximativ 40% susțin introducerea monedei euro, același procent fiind și împotriva acesteia.

În același timp, majoritatea oamenilor apreciază beneficiile practice – călătorii mai ușoare, prețuri mai transparente, economii mai sigure etc.

Și iată și „roadele” tezelor propagandistice plantate insistent de partide extremiste precum Renașterea: aproape două treimi cred că leva este o parte importantă a identității naționale bulgare (iar leva nu este o monedă independentă de mult timp, deoarece din 1997 este legată de marca germană, apoi de euro).

Principala îngrijorare, care este puternic încurajată din nou de propaganda flagrantă, este că euro este de vină pentru creșterea prețurilor (dacă ne uităm la datele Eurostat – în UE, inflația este cea mai mare în țări precum Ungaria, Polonia, România, care nu vor adopta curând euro). Sondajul arată că:

– 82% dintre respondenți consideră că și comercianții cresc prețurile în mod nejustificat;

– 78% sunt îngrijorați de inflație în general;

– 74% se tem că prețurile vor fi mult „rotunjite în sus”.

În același timp, bulgarii acceptă schimbarea monedei destul de rațional, fără panică – se așteaptă să existe unele dificultăți, dar sunt convinși că se vor adapta.

Majoritatea cred că le va lua până la trei luni să se obișnuiască cu noile prețuri în euro. Peste două treimi dintre cei chestionați indică faptul că își planifică deja bugetul mai atent, căutând să cumpere bunuri la reducere și le evită pe cele „de lux”. 12% spun că își vor „optimiza” cheltuielile renunțând la „produse extra”, cum ar fi țigările, dulciurile și băuturile.

„Bulgarii se pregătesc pentru schimbare cu așteptări realiste, nu cu un sentiment de criză. Ei cred că tranziția va fi dificilă, dar depășibilă, atâta timp cât comunicarea din partea companiilor și instituțiilor este onestă și transparentă”, conchid autorii studiului.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu