1.600 de turişti, evacuaţi de la Machu Picchu din cauza unei manifestaţii

Circa 1.600 de turişti, dintre care numeroşi străini, au fost evacuaţi marţi de la Machu Picchu, celebrul sit arheologic din Peru, din cauza unei manifestaţii locale care a degenerat în confruntări cu poliţia, informează miercuri AFP, transmite Agerpres.

La finalul celei de-a doua zile de blocaj al singurei linii feroviare care duce la celebra citadelă incaşă, autorităţile au reuşit să evacueze 1.400 de turişti în cursul dimineţii, apoi alţi 156 seara.

Serviciul feroviar spre citadelă fusese întrerupt luni, după ce locuitorii au blocat liniile. Pentru a ajunge la sit, vizitatorii iau de obicei trenul din Cuzco, fosta capitală a imperiului incaş, aflată la 110 kilometri distanţă, până la Aguas Calientes. De acolo, ei continuă cu un autobuz până la Machu Picchu.

Localnicii cer plecarea companiei de autobuze care asigură această ultimă parte a traseului, al cărei contract a expirat după 30 de ani de concesiune. Ei consideră că aceasta trebuie înlocuită cu o companie aparţinând uneia dintre comunităţile implicate în protest.

Luni, protestatarii au aşezat pietre şi trunchiuri de copaci pe mai multe porţiuni de cale ferată. În noaptea de luni spre marţi, poliţia a reuşit să elibereze traseul. Confruntările cu manifestanţii s-au soldat cu 14 răniţi în rândul forţelor de ordine, potrivit poliţiei.

Circa 1.400 de turişti au putut fi evacuaţi către Cuzco, a anunţat în cursul zilei ministra Turismului, Desilú Leon, adăugând că alţi 900 au rămas blocaţi din cauza unei noi acţiuni pe calea ferată.

„Două – trei ore de mers pe jos”

Oscar Luque, reprezentant al Ombudsman-ului la Cuzco, a declarat pentru AFP în cursul serii, că evacuările au fost reluate, explicând că protestatarii şi-au suspendat acţiunea până miercuri dimineaţă.

„În acest moment mă aflu într-un tren cu toţi turiştii care rămăseseră blocaţi la Machu Picchu (…). Avem o listă cu 156 de turişti străini şi peruani”, a precizat el.

Printre turiştii străini se aflau francezi, japonezi, americani, polonezi, brazilieni, germani şi portughezi, conform listei la care AFP a avut acces.

„Dacă vor mai rămâne alţi turişti blocaţi, aceştia vor putea fi transportaţi mâine înainte de ora opt dimineaţa”, a adăugat Oscar Luque, menţionând că unii au ales să rămână la faţa locului „din proprie voinţă”.

După întreruperea operaţiunii de evacuare, unii turişti au declarat jurnaliştilor AFP prezenţi la faţa locului că autorităţile le-au propus să meargă pe jos câteva ore pentru a putea apoi lua un autobuz sau alt mijloc de transport.

„Alternativa pe care ne-o dau (…) este să mergem două sau trei ore pe jos pentru a găsi apoi un autobuz sau un alt mijloc de transport. (…) În cazul meu, nu pot face asta pentru că soţia mea este însărcinată”, s-a plâns chilianul Miguel Salas.

Manifestaţia este organizată de Frontul pentru apărarea intereselor Machu Picchu, care a anunţat duminică, printr-un comunicat, o acţiune pe termen nelimitat până când noua companie de transport îşi va începe activitatea.

Înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1983, Machu Picchu primeşte în medie 4.500 de vizitatori pe zi, dintre care un număr mare de străini, potrivit datelor oficiale.

Citadela, situată la 2.438 metri altitudine, a fost construită în secolul al XV-lea la ordinul conducătorului incaş Pachacutec (1438-1470). Ea a fost descoperită în 1911 de exploratorul american Hiram Bingham.