Primăria Timişoara înfiinţează „Atelierul de proiectare”, pentru reducerea cheltuielilor publice

Primăria Municipiului Timişoara (PMT) anunţă înfiinţarea societăţii „Atelierul de proiectare” pentru a reduce cheltuielile publice şi pentru eficientizarea investiţiilor proprii, fiind parte a reformei administrative naţionale, care pune accent pe eficienţă şi pe răspunsul la nevoile cetăţenilor, transmite Agerpres.

Atelierul de Proiectare Timişoara SRL va putea elabora documentaţii pentru reabilitarea clădirilor, construcţii noi, intervenţii asupra imobilelor de patrimoniu sau pentru creşterea eficienţei energetice, investiţii în şcoli, spitale, spaţii publice, iar măsura va aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local.

Totodată, va realiza PUZ-uri şi PUD-uri, va oferi asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor, va asigura dirigenţia şi urmărirea de şantier şi va contribui la designul urban, prin amenajarea spaţiilor publice, arată, miercuri, un comunicat al PMT.

În prezent, derularea unor investiţii publice este întârziată de durata mare a procedurilor de achiziţie pentru servicii de proiectare, iar noua companie cu asociat unic Municipiul Timişoara, prin Consiliul Local, va putea elabora proiecte de arhitectură şi urbanism mai repede şi la costuri semnificativ mai mici.

Doar în acest an, Primăria Municipiului Timişoara a bugetat peste 16 milioane de lei pentru documentaţii şi proiectare aferente investiţiilor publice, excluzând infrastructura rutieră şi edilitară. Printr-o companie proprie, suma ar scădea cu aproximativ 30% – 40%. Economiile rezultate vor fi direcţionate către investiţii care îmbunătăţesc viaţa de zi cu zi a timişorenilor.

Această iniţiativă se înscrie în pachetul mai larg de reforme care prevede reducerea numărului de posturi şi diminuarea cheltuielilor de personal, fără a afecta calitatea serviciilor oferite timişorenilor.

Pachetul mai include reducerea cu 10% a plafonului maxim pentru sporurile acordate pentru proiecte europene, acordarea indemnizaţiei de hrană în funcţie de nivelul salariului net, precum şi desfiinţarea unor structuri care nu au avut rezultate, cum este cazul Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive (CERC).