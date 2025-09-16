Armata israeliană a atacat portul Hodeidah din Yemen

Armata israeliană a atacat marţi portul yemenit Hodeidah, de la Marea Roşie, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare, a anunţat postul de televiziune Al Masirah, afiliat grupării Houthi, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Se întâmplă în timp ce Israelul a declanşat un atac terestru – cu care ameninţa de mult timp – asupra oraşului Gaza, declarând marţi că „Gaza arde”.

Rebelii Houthi, un grup politic şi militar care controlează cele mai populate zone din Yemen, a atacat nave în Marea Roşie, în ceea ce ei descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii din Gaza. De asemenea, rebelii au lansat rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate.

Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor controlate de grupul Houthi din Yemen, inclusiv asupra portului Hodeidah, vital pentru Yemen..