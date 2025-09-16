G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Armata israeliană a atacat portul Hodeidah din Yemen

atac israelian port yemen, explozie
Sursa Foto: X

Armata israeliană a atacat portul Hodeidah din Yemen

Articole16 Sep 0 comentarii

Armata israeliană a atacat marţi portul yemenit Hodeidah, de la Marea Roşie, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare, a anunţat postul de televiziune Al Masirah, afiliat grupării Houthi, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Se întâmplă în timp ce Israelul a declanşat un atac terestru – cu care ameninţa de mult timp – asupra oraşului Gaza, declarând marţi că „Gaza arde”.

Rebelii Houthi, un grup politic şi militar care controlează cele mai populate zone din Yemen, a atacat nave în Marea Roşie, în ceea ce ei descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii din Gaza. De asemenea, rebelii au lansat rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate.

Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor controlate de grupul Houthi din Yemen, inclusiv asupra portului Hodeidah, vital pentru Yemen..

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aproape 40 de chartere cu pelerini din Israel vor ateriza sau decola de pe aeroportul din Iaşi până la sfârşitul lunii septembrie / Credincioşii vor participa la pelerinajul religios de la Uman, în Ucraina

Articole16 Sep • 137 vizualizări
0 comentarii

Liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid în Gaza, afirmă o comisie de anchetă a ONU / Israelul acuză comisia de părtinire şi califică raportul drept „fals”

Articole16 Sep • 118 vizualizări
0 comentarii

Războiul din Gaza, cel mai sângeros conflict pentru jurnalişti, denunță o expertă ONU

Articole16 Sep • 66 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.