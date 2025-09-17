O fântână arteziană din centrul Oradiei a început să scoată apă de culoare verde, existând posibilitatea ca acesta să fie contaminată

Una dintre cele patru fântâni ornamentale din Piaţa Unirii, din centrul Oradiei, a început să scoată apă de culoare verde, relatează ebihoreanul.ro

„Marţi seară au apărut pe reţelele de socializare imagini cu una dintre fântânile arteziene din Piaţa Unirii în care apa era verde. Am cerut Companiei de Apă Oradea, care se ocupă de întreţinerea acestora, să facă analize de laborator să vedem ce s-a întâmplat”, a declarat viceprimarul Teofil Filimon.

Compania de Apă Oradea, care are propriul laborator de analiză a apei, a prelevat miercuri dimineaţă probe din toate cele patru fântâni arteziene.

„Rezultatele de laborator, obţinute pentru toate cele patru bazine, arată că în bazinul indicat ca având apa de culoare verzuie s-au înregistrat valori mai ridicate ale unor indicatori precum amoniu, fosfor şi substanţe organice comparativ cu celelalte trei bazine”, a transmis, miercuri după-amiază, Primăria Oradea, printr-un comunicat de presă.

Specialiştii pun colorarea apei pe seama deversării în bazin a diferite lichide care, sub impactul luminii şi temperaturilor ridicate, au dus la formarea de alge.

„Este greu ca pe baza analizelor să spunem ce anume s-a aruncat în bazin. S-ar putea să fie diferite băuturi răcoritoare, dar la fel de bine s-ar putea ca, dintr-un gest de teribilism, să fi urinat cineva în arteziană”, a declarat miercuri directorul CAO, Lucian Chindlea. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro