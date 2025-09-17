Grecia va cumpăra de la Franţa a patra fregată Belharra pentru a ține pasul cu rivala sa istorică, Turcia

Consiliul de securitate al Greciei, KYSEA, a aprobat miercuri achiziţionarea unei a patra fregate Belharra de la Franţa pentru modernizarea forţelor armate şi în încercarea de a ţine pasul cu rivala sa istorică, Turcia, relatează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Atena a convenit în 2021 să achiziţioneze fregate Belharra noi pentru suma de circa 3 miliarde de euro, cu o opţiune pentru încă una, urmărind să înlocuiască navele vechi care funcţionează de peste 30 de ani în marina sa.

„KYSEA a aprobat achiziţionarea unei a patra fregate Belharra de la Franţa”, a afirmat miercuri ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, în finalul reuniunii KYSEA, care s-a desfăşurat sub egida premierului Kyriakos Mitsotakis.

Dendias nu a oferit detalii despre cost, dar a menţionat mai devreme că noua fregată – ce va purta numele Temistocle – va transporta rachete balistice.

Se aşteaptă ca achiziţia să fie aprobată de o comisie parlamentară în următoarele zile.

Grecia a anunţat în aprilie revizuirea armatei sale, „cea mai semnificativă” din istoria sa modernă, căreia îi va aloca circa 25 de miliarde de euro în următorii 10 ani, în cadrul unui plan de apărare multianual, ce include avioane de vânătoare noi F-35 din SUA, noi submarine, drone aeriene, maritime şi subacvatice, precum şi o cupolă antiaeriană, numită „Scutul lui Ahile”.

Client important din punct de vedere istoric al industriei de apărare europene şi americane, Grecia alocă apărării un procent mai mare din produsul său intern brut faţă de media ţărilor europene, fiind în prezent una dintre cele patru ţări ale Alianţei care cheltuiesc pentru apărare peste 3% din PIB, după Polonia, Estonia şi Letonia. Până în 2025, bugetul său pentru apărare va ajunge la 6,13 miliarde de euro.

Totodată, Grecia – unde recrutarea este obligatorie pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 19 şi 45 de ani – are o veche dispută cu aliatul său din NATO, Turcia, privind apele maritime, iar reuniunea consiliului de securitate grec a avut loc după ce Ankara a anunţat că va desfăşura cercetări ştiinţifice în Marea Egee în următoarele zile.