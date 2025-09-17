Firma care asigură mentenanţă iluminatului public în Vaslui cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat / Primarul Lucian Branişte: Au solicitat să analizăm posibilitatea încetării contractului din motive mai mult emoţionale

Societatea comercială care asigură mentenanţa serviciului de iluminat public din municipiul Vaslui a solicitat printr-o adresă încetarea contractului cu primăria, după ce la începutul lunii septembrie un copil în vârstă de un an şi cinci luni s-a electrocutat şi a decedat atingând un spot luminos amplasat pe spaţiul verde din Centrul Civic, transmite Agerpres.

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că instituţia pe care o conduce are cu SC Roidea un contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, semnat în luna iunie a acestui an, care cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes social general desfăşurate la nivelul municipiului Vaslui în scopul asigurării iluminatului public, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă.

„În urma unor corespondenţe cu societatea Roidea, aceştia într-una din solicitări, pe fondul a tot ceea ce s-a întâmplat, într-un paragraf la un final la o adresă, au solicitat să analizăm posibilitatea încetării acestui contract. Din motive mai mult emoţionale, pentru că acum nu avem nimic concret. Şi în acest sens, chiar ieri am lucrat cu colegii de la juridic şi avem un draft de acord privind încetarea contractului de delegare. Acum el urmează să fie înaintat societăţii şi să vedem ce efecte va produce. În cadrul contractului este stipulat, pentru că este un serviciu public, de utilitate publică, faptul că nu putem rămâne descoperiţi ca unitate administrativ-teritorială şi să nu avem un alt serviciu contractat. În cazul în care va fi acest acord semnat de ambele părţi, lucrăm să găsim un alt posibil constructor, să încheiem o convenţie cu el, pe perioadă determinată, până demarăm procedura de licitaţie publică din nou pentru un astfel de serviciu”, a precizat Lucian Branişte.

Edilul a menţionat că în cazul unei încetări a contractului, societatea are obligaţia să asigure în continuare lucrările de mentenanţă pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, până când se găseşte o altă firmă. Branişte a menţionat că în momentul organizării licitaţiei publice pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, SC Roidea a fost singura firmă participantă şi că a aflat din presă faptul că societatea fusese în trecut amendată pentru nerespectarea măsurilor de securitate pentru salariaţi, după ce un angajat al acesteia a murit electrocutat pe un stâlp. El a transmis că atribuirea contractului s-a făcut cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.

Imediat după decesul copilului, primarul a solicitat societăţii Roidea un raport în acest caz, precizând că informaţiile primite nu pot fi date publicităţii deoarece fac obiectul unei anchete penale în curs.

Referitor la serviciile oferite de Roidea, Lucian Branişte a spus că de fiecare dată când au fost semnalate probleme, firma a intervenit rapid.

„Să spun acum că sunt mulţumit sau nu sunt mulţumit, nu pot să trag o concluzie fermă. Niciodată nu e nimic perfect. Tot timpul este de lucru. În schimb, viteza de reacţie pe care o a avut această societate faţă de solicitările primăriei în mandatul când am fost eu primar şi în mandatul când am fost viceprimar şi am avut gospodăria urbană în subordine, pot spune că au intervenit în timp util”, a spus primarul municipiului Vaslui.

Un copil în vârstă de un an şi cinci luni a decedat, în seara zilei de 2 septembrie, după ce s-a electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui. Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detaşamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a intervenit pentru salvarea copilului, dar acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul.

Poliţiştii anchetează cazul sub supravegherea unui procuror.