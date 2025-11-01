Ghinea îl acuză pe Boloș, după apariția informației că rețele de gaze din unele localități bihorene s-au construit fără a putea fi folosite: A devenit ministru și a stat ca curca în ploaie cu subiectul în brațe fără să facă nimic

Fost ministrul USR al fondurilor europene, Cristian Ghinea îl acuză pe Marcel Boloș (ministru în guvernele conduse de PNL și PSD), că le-ar fi promis primarilor „că le bagă gazul”, pentru ca mai apoi „să sta ca curca în ploaie” fără să facă nimic. Reacția USR Bihor a venit după ce publicația ebihoreanul.ro a relatat că în localitățile Nojorid, Oșorhei și Paleu au fost construite rețele de gaz degeaba, pentru că deocamdată acestea nu pot fi puse în funcțiune pentru că nu ar fi fost plătite.

Vinovat de situație ar fi fostul ministru Marcel Boloș, care la cererea PNL a plecat din poziția de șef al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV), pentru a deveni ministru. Pe vremea când era la ADRNV, Boloș le-ar fi primis primarilor să inițieze proiecte că le bagă gazul, pentru ca mai apoi situația să rămână blocată. „Le-a promis la toți primarii că le bagă gaze pe fonduri europene, deși nu era acoperit de regulamentul european. Apoi a devenit ministru și a stat ca curca în ploaie cu subiectul în brațe fără să facă nimic”, a transmis fostul ministru USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Aproape 4.000 de gospodării din Nojorid, Oșorhei și Paleu au fost racordate la rețele de gaz noi, dar acestea nu pot fi puse în funcțiune deoarece nu au fost plătite în totalitate, iar asta fiindcă finanțarea europeană putea fi utilizată pentru plata lor doar până în decembrie 2023.

USR Bihor a reacționat printr-un comunicat în care critică faptul că rețelele nu sunt funcționale, deși au fost promise „cu mare fast în campanie electorală”.