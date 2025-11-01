Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele zile

Prima zi din noiembrie aduce vreme neobișnuit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25 de grade. Oana Catrina, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre prognoza meteo pentru următoarele zile, relatează digi24.ro

Prima zi din noiembrie aduce valori de temperatură maxime cu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an. Practic, în orele amiezii, mercurul din termometre va urca din nou spre 24-25 de grade în partea de sud a teritoriului, iar în Capitală vom avea cam 21-22 de grade Celsius. Sunt temperaturi cu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an. Și asta pentru că în această perioadă din an, maximele normale pentru perioada în debutul lunii noiembrie ar trebui să se încadreze cam între 10 grade în estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, până spre 13-14 grade în partea de sud a teritoriului, cu 13-14 grade în Capitală”, a explicat meteorologul. „Vreme deosebit de caldă vom avea și mâine, în ziua de duminică, în cea mai mare parte din țară, iar luni contăm pe o vreme cu mult mai caldă decât în mod normal pentru perioada în care ne aflăm, chiar dacă în regiunile vestice, sud-vestice vom asista la o scădere a acestora, pe fondul tranzitării zonelor de către un sistem frontal, care va aduce și ploi temporar și local”, a adăugat ea.

Marți, temperaturile vor fi normale pentru perioada în care ne aflăm în toată țara, pentru ca de miercuri, din nou, treptat de la o zi la alta, temperaturile să crească și să se situeze peste ceea ce se înregistrează într-o astfel de perioadă din an. Și la munte va fi mai cald decât de obicei și nu se pune problema ca sezonul de schi să înceapă în această perioadă.