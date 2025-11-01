G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Genoa, patronată de Dan Șucu, l-a dat afară pe antrenorul Patrick Vieira:…

Patrick Vieira nu mai este antrenorul celor de la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu.
Patrick Vieira / Sursa foto: capătură YouTube

Genoa, patronată de Dan Șucu, l-a dat afară pe antrenorul Patrick Vieira: Echipa este ultima în Serie A

Sportz1 Noi • 282 vizualizări 0 comentarii

Patrick Vieira (49 de ani) nu mai este, începând de sâmbătă, antrenorul celor de la Genoa, transmite Gazzetta dello Sport. Gruparea din Serie A (ultima din clasament în prezent) este patronată de Dan Șucu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sursa citată menționează faptul că Vieira nu va mai conduce antrenamentul de sâmbătă al echipei.

În locul fostului mare jucător va veni Mimmo Criscito, o figură emblematică a clubului, cel care a fost responsabil de echipa Rossoblu Under-17 în acest sezon.

Criscito va conduce antrenamentul de sâmbătă și se va afla pe banca tehnică a echipei la meciul cu Sassuolo, de luni, din Serie A.

Fost internațional francez, Vieira mai avea contract cu Genoa până în iunie 2027, însă parcursul extrem de slab din acest sezon de Serie A i-a fost fatal.

Presa italiană spune că Dan Șucu va alege următorul antrenor din lista: Paolo Vanoli, Daniele de Rossi, Raffaele Palladino și Fabio Pecchia.

După 9 etape disputate în Serie A, Genoa este ultima, locul 20, cu doar trei puncte acumulate: fără victorie în actualul sezon (trei remize și 6 înfrângeri).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.