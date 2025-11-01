Genoa, patronată de Dan Șucu, l-a dat afară pe antrenorul Patrick Vieira: Echipa este ultima în Serie A

Patrick Vieira (49 de ani) nu mai este, începând de sâmbătă, antrenorul celor de la Genoa, transmite Gazzetta dello Sport. Gruparea din Serie A (ultima din clasament în prezent) este patronată de Dan Șucu.

Sursa citată menționează faptul că Vieira nu va mai conduce antrenamentul de sâmbătă al echipei.

În locul fostului mare jucător va veni Mimmo Criscito, o figură emblematică a clubului, cel care a fost responsabil de echipa Rossoblu Under-17 în acest sezon.

Criscito va conduce antrenamentul de sâmbătă și se va afla pe banca tehnică a echipei la meciul cu Sassuolo, de luni, din Serie A.

Fost internațional francez, Vieira mai avea contract cu Genoa până în iunie 2027, însă parcursul extrem de slab din acest sezon de Serie A i-a fost fatal.

Presa italiană spune că Dan Șucu va alege următorul antrenor din lista: Paolo Vanoli, Daniele de Rossi, Raffaele Palladino și Fabio Pecchia.

După 9 etape disputate în Serie A, Genoa este ultima, locul 20, cu doar trei puncte acumulate: fără victorie în actualul sezon (trei remize și 6 înfrângeri).

