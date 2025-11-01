Oraşul antic Heraclea Sintica, printre siturile nominalizate în campania „Minunile Bulgariei” / Situat la poalele muntelui Kozhuh, Heraclea Sintica este unul dintre cele mai importante oraşe antice din sud-vestul Bulgariei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oraşul antic Heraclea Sintica, situat lângă localitatea Petrich din sud-vestul Bulgariei, se numără printre cele 15 situri incluse în ediţia jubiliară, a 15-a, a campaniei naţionale „Minunile Bulgariei”, a declarat pentru BTA ing. Katya Stoyanova, manager de proiect pentru restaurarea şi conservarea Heracleei Sintica şi director al Muzeului de Istorie din Petrich, transmite Agerpres conform agenției BTA.

Iniţiativa, organizată de Societatea pentru Patrimoniu Cultural – Reprezentanţa Europa Nostra în Bulgaria, are ca scop promovarea şi încurajarea conservării patrimoniului cultural şi istoric al Bulgariei.

Oricine putea vota pentru situl favorit dintre cele 15 nominalizate. Termenul-limită pentru vot a fost 30 octombrie 2025, iar câştigătorul va fi desemnat printr-un vot online la nivel naţional desfăşurat pe site-ul agenţiei de presă Standart News (www.standartnews.com).

Situat la poalele muntelui Kozhuh, Heraclea Sintica este unul dintre cele mai importante oraşe antice din sud-vestul Bulgariei. În ultimii ani, datorită eforturilor constante ale autorităţilor locale şi ale echipei de arheologi conduse de prof. Lyudmil Vagalinski, situl a devenit o destinaţie populară pentru pasionaţii de istorie şi turism cultural, a precizat Stoyanova.

Ceremonia de premiere a câştigătorilor campaniei va avea loc la ora 19:00, pe 1 noiembrie 2025, la Teatrul Naţional „Ivan Vazov” din Sofia. Premii aniversare pentru patrimoniu vor fi acordate în mai multe categorii:

„Minunea Bulgariei din ultimii 15 ani” (pentru descoperiri arheologice),

„Atracţia Bulgariei din ultimii 15 ani” (pentru atracţii cultural-istorice),

„Brand” (pentru destinaţii turistice)

Vor fi acordate şi premii speciale, inclusiv:

„Gardianul Minunilor Spirituale şi al Memoriei Bulgariei” (pentru cel mai bun muzeu, bibliotecă sau centru cultural comunitar).

Organizatorii au subliniat că premiile anuale „Minunile Bulgariei” rămân singura recunoaştere naţională dedicată patrimoniului cultural. Ele aduc recunoaştere şi prestigiu pentru istoricii şi arheologii care descoperă minunile Bulgariei, pentru primarii care le conservă, pentru muzeele care le expun cât şi pentru afacerile care dezvoltă rute de turism cultural şi istoric.