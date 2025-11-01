G4Media.ro
Situaţia din Gaza va fi abordată luni, la Istanbul, de opt miniştri…

Imagine din Gaza
sursa foto: © Giovanni De Caro | Dreamstime.com

Situaţia din Gaza va fi abordată luni, la Istanbul, de opt miniştri de externe din Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Qatar, Egipt, Iordania, Indonezia şi Pakistan

Miniştrii de externe din opt ţări musulmane se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a lua eventual măsuri către o „următoare fază” în procesul de pace, a anunţat vineri ministrul de externe turc, Hakan Fidan, informează EFE, conform Agerpres.

La întâlnire vor participa miniştrii de externe ai Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Egiptului, Iordaniei, Indoneziei şi Pakistanului, pe lângă Turcia.

Aceste ţări, împreună cu Turcia, au participat la un summit la New York cu preşedintele SUA, Donald Trump, care a avut loc în septembrie în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

„Luni ne vom întâlni la Istanbul cu miniştrii de externe ai ţărilor care s-au întâlnit cu Trump la New York pentru a evalua faza în care am ajuns (în Gaza) şi ce putem face împreună pentru următoarea fază”, a declarat Fidan într-o conferinţă de presă la Ankara.

Ministrul turc a evaluat planul de încetare a focului propus de Trump pentru Gaza ca fiind „o bază pentru un acord istoric” care a devenit un „far de speranţă” pentru rezolvarea crizei.

„Luni, vom analiza ce obstacole rămân, cum să interacţionăm cu prietenii noştri din Occident şi ce sprijin există pentru negocierile în curs cu Statele Unite”, a explicat Fidan, care a menţionat că Turcia este angajată în prezent într-o diplomaţie telefonică intensivă, axată pe problemele din enclava palestiniană.

Turcia s-a oferit să acţioneze ca garant pentru acordul de pace din Gaza, propunând, de asemenea, să trimită trupe pentru o misiune de menţinere a păcii, lucru pe care Israelul îl respinge din cauza îngrijorărilor legate de o prezenţă turcă, având în vedere legăturile binecunoscute ale Ankarei cu gruparea islamistă palestiniană Hamas, notează EFE.

Tags:
