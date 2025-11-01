Bolojan: Felicit noul Guvern al Republicii Moldova şi pe prim-ministrul Alexandru Munteanu

Premierul Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmiţând că are încredere vor lucra împreună şi va susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil, transmite Agerpres.

„Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeaşi determinare pentru binele cetăţenilor noştri de pe ambele maluri ale Prutului. Dezideratele cetăţenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate şi prosperitate, sunt garanţii ale faptului că drumul european ales de fraţii noştri este cel corect. Guvernul României şi eu, în calitate de prim-ministru, vom susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău şi ale întregii societăţi pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a transmis, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres.

Ceremonia a avut loc după ce, vineri seară, parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Munteanu şi a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, care stabileşte ca obiectiv prioritar finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, modernizarea economiei, consolidarea statului de drept şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor.