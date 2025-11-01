Liderul partidului D66 (social liberal), Rob Jetten, a revendicat victoria alegerilor generale din Țările de Jos

Potrivit calculelor agenției de știri ANP au arătat că partidul său nu mai poate fi depășit de Partidul Libertății (PVV, extrema dreaptă), condus de Geert Wilders, scrie Dutch News. La ora actuală D66 și PVV au fiecare câte 26 de mandate din cele 150 al Camerei Reprezentanților

„Vă mulțumim pentru încredere”, a declarat Jetten pe rețelele de socializare. „Suntem cel mai mare partid din Țările de Jos și acum vom lucra în numele tuturor neerlandezilor.”

Întâlniri cu reporterii de la Haga, Jetten a declarat că va viza o coaliție largă, de centru. „Cel mai important lucru este să analizăm cum putem reprezenta milioanele de oameni care nu au votat pentru noi pe teme precum piața imobiliară, migrația, clima și economia”, a spus el.

Rezultatele votului sunt complicate, a spus Jetten și i-a îndemnat pe toți liderii politici să se gândească la cea mai bună modalitate de a construi o coaliție stabilă.

O coaliție de centru-dreapta care să implice partidul de extrema dreaptă JA21 (9 mandate) nu ar fi prima sa opțiune, a spus Jetten. Lidera Partidului Liberal (VVD, centru dreapta) Dilan Yesilgöz, care a câștigat 22 de mandate în sctuinul de miercuri, a declarat că aceasta este opțiunea ei preferată.

„O îndemn pe lidera VVD, Yesilgöz, să lase rezultatele să vorbească de la sine… în timpul campaniilor, liderii partidelor încearcă să obțină cât mai multe voturi posibil, în conformitate cu idealurile lor. Dar acum avem o altă responsabilitate, și anume să ne asigurăm că această țară poate merge mai departe.” Între principalele partide, Verzii/Partidul Muncii au obținut 20 de mandate, iar Partidul Creștin Democrat (CDA), 18.

Deși nu au fost încă numărate toate voturile, ANP a declarat că D66 este cu 15.155 de voturi înaintea partidului lui Geert Wilders și nu poate fi depășit.

Numărul final depinde de ultima autoritate locală care încă nu a raportat – Venray, votant PVV, din Noord-Limburg, cu aproximativ 24.000 de voturi – și de cele 90.000 de voturi exprimate de expatriații neerlandezi care locuiesc în străinătate, care favorizează D66.

Știrea, care nu este încă oficială, înseamnă că Jetten va prelua conducerea în formarea unui nou guvern de coaliție. Liderii partidelor parlamentare urmează să se întâlnească marțea viitoare pentru a discuta cine ar trebui numit “verkenner”, un politician sau o politiciană cu experiență care va sonda cele 15 partide care ar putea fi reprezentate în parlament cu privire la opțiuni.

Rezultatul înseamnă că Țările de Jos va avea primul său prim-ministru din D66 – și cel mai tânăr. Jetten a devenit deputat în 2017 și a condus partidul parlamentar din 2018. În 2023, a preluat conducerea partidului național în urma demisiei lui Sigrid Kaag. De asemenea, va fi primul prim-ministru din Țările de Jos care și-a declarat homosexualitatea și urmează să se căsătorească cu partenerul său, jucătorul de hochei argentinian Nicolás Keenan, în 2026.

Atât D66, cât și PVV dețin în prezent 26 de locuri în parlamentul cu 150 de locuri, dar analiștii sugerează că D66 ar putea câștiga încă unul atunci când se vor face calculele finale.