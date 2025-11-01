G4Media.ro
Scandal de proporții în fotbalul din Turcia: 149 de arbitri, suspendați în…

Imagine de la un meci de fotbal din Turcia. 149 de arbitri au fost suspendați pentru implicarea în pariuri.
Meci de fotbal din Turcia / Sursa foto: captură YouTube

Scandal de proporții în fotbalul din Turcia: 149 de arbitri, suspendați în urma unei anchete privind pariurile

TFF (Federația Turcă de Fotbal) a anunțat că a suspendat un număr record de 149 de arbitri și asistenți, după ce o anchetă a relevat faptul că respectivii oficiali care activau în ligile profesioniste ar fi pariat pe meciuri de fotbal.

Au fost dictate interdicții între 8 și 12 luni pentru cei 149 de arbitri implicați în activități de pariuri.

Pentru alți trei arbitri, anchetele sunt în curs de desfășurare.

Sancțiunile au fost diferite și stabilite în funcție de „gravitatea faptei”.

Ibrahim Haciosmanoglu, președintele TFF, a precizat că 371 din cei 571 de arbitri activi din ligile profesioniste din Turcia aveau conturi de pariuri, iar 152 dintre ei pariau activ.

„Există o criză morală în fotbalul turc. Nu există o structură. Problema fundamentală care stă la baza fotbalului turc este una de natură etică”, a declarat Haciosmanoglu pentru CNN.

„Întrebaţi orice arbitru, dacă există măcar unul care nu şi-a primit banii, voi demisiona din funcţia de preşedinte al federaţiei. De fapt, le-am mărit veniturile anul trecut şi le-am mărit din nou anul acesta”, a completat președintele TFF.

Ibrahim Haciosmanoglu a menționat faptul că unul dintre arbitri a pariat de 18.227 de ori, un adevărat record.

