Senatorul USR Cristian Ghinea: Aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de „hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti” / Eu nu vorbesc fără info

Senatorul USR Cristian Ghinea susține că „aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna”, dar „statul profund pornise operațiunea de «hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti»”.

Amintim că directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat, într-o intervenție telefonică la Digi24, că până miercuri dimineață cele mai înseamnate cantități de precipitații s-au înregistrat în Constanța, de 99 l/mp și că va mai ploua în orele următoare, astfel că se va ajunge până la 120-140 l/mp. Detalii aici.

Postarea lui Cristian Ghinea:

„Cod Roşu de Gigel Viteazu

Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de „hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti”.

Şi i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: îți asumi tu dacă totuşi e rău?

Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut.

Când se apucă USL de strategii complexe…

PS

Știu că pare absurd, dar e adevărat, de asta au stat copiii acasă. Eu nu vorbesc fără info, remember că aici ați citit prima dată de multe aberații USL, când pe TV-uri rula tot regimul hibrid full speed”

