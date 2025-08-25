Senatorul USR Cristian Ghinea: Partidele conduse de Ilie Bolojan și Dominic Fritz au nevoie, ca de aer, de o cooperare politică responsabilă/ Cea mai importantă temă de reflecție este cum anume poate fi blocată în următorii cinci ani o alianță între PSD și naționaliști

PNL și USR au nevoie de o cooperare politică responsabilă în condițiile în care sunt obligate să guverneze ”sub tirul cvasi-permanent al PSD”, a scris, luni pe Facebook, senatorul USR Cristian Ghinea. În opinia sa, ar fi oportună reînvierea Institutului de Studii Populare. ”Cea mai importantă temă de reflecție este cum anume poate fi blocată, în următorii cinci ani, o alianță între PSD și ultranaționaliști”, susține Ghinea. Precizările sale vin în contextul discuției despre o eventuală candidatură comună a USR și PNL la primăria Capitalei și despre o eventuală alianță pe termen lung între cele două partide.

Ce a postat Cristian Ghinea pe Facebook

”În acest context, relația PNL cu USR este esențială. Căci ambele sunt capabile să treacă, pe culoarul propriu, de pragul de 20 de procente. În plus, aflate sub tirul cvasi-permanent al PSD, dar obligate să guverneze, deocamdată, cu social-democrații, partidele conduse de I. Bolojan și D. Fritz au nevoie, ca de aer, de o cooperare politică responsabilă.

Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test. Însă, dincolo de scrutinul amânat fără motiv pentru noiembrie, sincronizarea pozițiilor USR și PNL, în plan ideologic și în elaborarea unor politici publice post-criză, le poate asigura o influență politică semnificativă în următorii ani.

Din acest punct de vedere, cred că ar fi oportună reînvierea Institutului de Studii Populare și croirea unei colaborări cu o platformă precum cea care găzduiește articolul de față (link în primul comentariu 👇). Cea mai importantă temă de reflecție este cum anume poate fi blocată, în următorii cinci ani, o alianță între PSD și ultranaționaliști.”

Context

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că şi-ar dori o candidatură comună a USR, PNL şi a altor formaţiuni politice reformiste pentru Primăria Capitalei. Drulă susține că şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, susţine ideea unei candidaturi comune pentru alegerile care vor fi organizate la Bucureşti.

„Eu cred că ar fi bine să avem o candidatură comună, ştiu că şi Ilie Bolojan îşi doreşte să avem o candidatură comună PNL-USR, dar să ştiţi că aici poate mai e de discutat şi cu partidele reformiste mai mici, pentru că nu ar fi bine să spargem votul şi o mare parte din programul pe care îl au alte partide, noi îl putem prelua. Gândim la fel în termeni de oraşe moderne, de aer curat, de spaţii verzi, de o mobilitate modernă, aici e o mână întinsă pentru a discuta, ca să nu avem un vot fragmentat”, a afirmat Cătălin Drulă, joi seară, la Euronews România.

El a spus că a propus organizarea de voturi în două tururi, dar, dacă se va menţine votul într-un singur tur, este cu atât mai importantă coalizarea unor partide care au aceeaşi viziune pentru Bucureşti. Fostul lider al USR a susţinut că vede „un parteneriat pe termen lung pe partea dreaptă”.