Cisternă care transporta gaz metan, răsturnată pe DN 24A, în județul Vaslui / Sunt scurgeri din încărcătură / Traficul este oprit complet

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat, marţi după-amiază, pe DN 24A, în apropierea localităţii Simila, judeţul Vaslui, traficul fiind oprit pe ambele sensuri. Primele informaţii arată că sunt scurgeri din încărcătură, în afara şoselei, pompierii intervenind cu două autospeciale, transmite News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN 24A Murgeni-Bârlad, în apropierea localităţii Simila, judeţul Vaslui, o autocisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara suprafeţei de rulare, fiind scurgeri din încărcătură în afara carosabilului.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate.

”Detaşamentul Bârlad intervine la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni (sens giratoriu) unde o autocisternă s-a răsturnat pe o parte. Se deplaseaza 2 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD şi 15 militari”, transmite ISU Vaslui.